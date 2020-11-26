Слух: Альфред Молина вернется к роли Доктора Осьминога в «Человеке-пауке 3»

По данным портала GWW, Альфред Молина из «Человека-паука 2» Сэма Рэйми вернется к роли Доктора Осьминога в новом фильме о дружелюбном соседе.

Инсайдеры сообщают, что актер уже побывал на репетициях, а также начал сниматься в некоторых сценах.

Напомним, еще в 2014 году Молина в одном из интервью признался, что с удовольствием бы сыграл суперзлодея еще раз, если бы ему вдруг предложили.

Похоже, в «Человеке-пауке 3» на самом деле собираются раскрыть тему мультивселенной. На это намекает и то, что в фильме наставником главного героя станет Доктор Стрэндж.

Ранее появилась информация о том, что в триквеле появятся Майлз Моралес, Электро в исполнении Джейми Фокс и Мэри Джейн, которую сыграет Кирстен Данст.

«Человек-паук 3» выйдет 17 декабря 2021 года.