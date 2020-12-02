Слух: во втором сезоне «Ведьмака» переснимут одну из важнейших экшен-сцен

Портал Redanian Intelligence рассказал, что авторы «Ведьмака» от Netflix решили переснять одну из важнейших экшен-сцен во втором сезоне.

Причем теперь ей займется хореограф Вольфган Штегеманн, который поставил резню в Блавикене.

Речь идет о некой битве в Каэр Морхене. С кем ведьмаки сражаются, неизвестно. Некоторые предположили, что на крепость напал монстр вроде лешего.

В сцене участвуют Генри Кавилл и Бэзил Эйденбенц. Также наверняка будут задействованы Фрея Аллен, Ким Бодниа и Пол Буллион.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году. А до конца 2020-го нас ждет аниме «Кошмар волка» про молодого Весемира — правда, новостей о нем давно не было.