Слух: во втором сезоне «Ведьмака» переснимут одну из важнейших экшен-сцен

Портал Redanian Intelligence рассказал, что авторы «Ведьмака» от Netflix решили переснять одну из важнейших экшен-сцен во втором сезоне.
Причем теперь ей займется хореограф Вольфган Штегеманн, который поставил резню в Блавикене.
Речь идет о некой битве в Каэр Морхене. С кем ведьмаки сражаются, неизвестно. Некоторые предположили, что на крепость напал монстр вроде лешего.
В сцене участвуют Генри Кавилл и Бэзил Эйденбенц. Также наверняка будут задействованы Фрея Аллен, Ким Бодниа и Пол Буллион.
Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году. А до конца 2020-го нас ждет аниме «Кошмар волка» про молодого Весемира — правда, новостей о нем давно не было.
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