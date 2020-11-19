Авторы «Ведьмака» продолжили съемки второго сезона

Портал Redanian Intelligence рассказал, что производство второго сезона «Ведьмака» от Netflix возобновилось.
Напомним, 7 ноября съемки прервали из-за того, что у четырех членов команды выявили Covid-19. К счастью, на этот раз перерыв был намного короче — меньше двух недель.
Съемки «Ведьмака» планируют завершить в феврале 2021 года. У второго сезона пока нет даты выхода, однако, скорее всего, он стартует летом.
А до конца этого года на Netflix должен выйти «Ведьмак: Кошмар волка» — анимационный фильм про молодого Весемира. Правда, с момента анонса не было никаких новостей.
Читайте также
Новые кадры второго сезона «Ведьмака». Йеннифэр оказалась в плену!
Дмитрий Кинский | 07.10.2020
Кого же нам покажут в следующий раз?
Из-за карантина в Англии команда «Ведьмака» прекратила натурные съёмки
Кот-император | 04.11.2020
Но папарацци успели отснять несколько последних фотографий.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Подпишитесь на журнал!
-
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.