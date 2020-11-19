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    Новости

    Авторы «Ведьмака» продолжили съемки второго сезона

    19 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    19.11.2020
    904
    0 минут на чтение
    Авторы «Ведьмака» продолжили съемки второг

    Портал Redanian Intelligence рассказал, что производство второго сезона «Ведьмака» от Netflix возобновилось.

    Напомним, 7 ноября съемки прервали из-за того, что у четырех членов команды выявили Covid-19. К счастью, на этот раз перерыв был намного короче — меньше двух недель.

    Съемки «Ведьмака» планируют завершить в феврале 2021 года. У второго сезона пока нет даты выхода, однако, скорее всего, он стартует летом.

    А до конца этого года на Netflix должен выйти «Ведьмак: Кошмар волка» — анимационный фильм про молодого Весемира. Правда, с момента анонса не было никаких новостей.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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