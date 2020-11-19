Авторы «Ведьмака» продолжили съемки второго сезона

Портал Redanian Intelligence рассказал, что производство второго сезона «Ведьмака» от Netflix возобновилось.

Напомним, 7 ноября съемки прервали из-за того, что у четырех членов команды выявили Covid-19. К счастью, на этот раз перерыв был намного короче — меньше двух недель.

Съемки «Ведьмака» планируют завершить в феврале 2021 года. У второго сезона пока нет даты выхода, однако, скорее всего, он стартует летом.

А до конца этого года на Netflix должен выйти «Ведьмак: Кошмар волка» — анимационный фильм про молодого Весемира. Правда, с момента анонса не было никаких новостей.