Слух: Netflix работает над аниме по «Очень странным делам»

По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, Netflix планирует выпустить аниме-проект по вселенной «Очень странных дел». Об этом он рассказал у себя в блоге на Patreon.

Пока что нет никаких подробностей. Нет даже понимания, будет это аниме-сериал или полнометражка. Не исключено, что планы компании ещё могут измениться — учитывая сокращения в отделе анимации.

Хотя идея вполне соответствует стратегии Netflix. Стриминг выпускал аниме-сериал по своим франшизам, включая «Ведьмака» или «Яркость». Плюс, компания явно намерена развивать бренд «Очень странных дел » — создатели уже намекали на спин-оффы после пятого сезона, который завершит историю Одиннадцать и её друзей.

Братья Дафферы лишь недавно приступили к полноценной работе над сценарием пятого сезона. Даты выхода у него пока нет.