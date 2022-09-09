Слух: Netflix работает над аниме по «Очень странным делам»

По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, Netflix планирует выпустить аниме-проект по вселенной «Очень странных дел». Об этом он рассказал у себя в блоге на Patreon.
Пока что нет никаких подробностей. Нет даже понимания, будет это аниме-сериал или полнометражка. Не исключено, что планы компании ещё могут измениться — учитывая сокращения в отделе анимации.
Хотя идея вполне соответствует стратегии Netflix. Стриминг выпускал аниме-сериал по своим франшизам, включая «Ведьмака» или «Яркость». Плюс, компания явно намерена развивать бренд «Очень странных дел » — создатели уже намекали на спин-оффы после пятого сезона, который завершит историю Одиннадцать и её друзей.
Братья Дафферы лишь недавно приступили к полноценной работе над сценарием пятого сезона. Даты выхода у него пока нет.
Читайте также
«Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов
Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».
«Очень странные дела»: в пятом сезоне будет восемь эпизодов
Теперь фанаты гадают, что же за двойная черта разделяет серии.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Пилум, пеплум, Голливуд300 центурионов атакуют гастритов и гопников.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.