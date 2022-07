Слух: режиссёр «Зелёного рыцаря» приступил к съёмкам нового мифологического фэнтези

По данным портала World of Reel, режиссёр Дэвид Лоури («Пит и его дракон», «История призрака») приступил к съёмкам следующей картины — причём в жанре мифологического средневекового фэнтези, каковой была и «Легенда о Зелёном рыцаре».

Фильм называют «идейным сиквелом» «Легенды». Рабочее название — The Oak Thorn & The Old Rose of Love («Дубовый шип и старая роза любви»). Конкретной поэмы-первоисточника с таким названием нет. Издание предполагает, что за основу Лоури мог взять фэнтезийный роман Майкла Салливана «Роза и шип», который вышел в 2013-м.

Детали сюжета и актёрский состав не раскрываются.

В прошлом году режиссёр закончил съёмки картины «Питер Пэн и Венди» для Disney. Фильм должен выйти на сервисе Disney+, но даты пока нет. Возможно, тизер покажут на мероприятии D23.