Слух: Сэм Рэйми работает над «Человеком-Пауком» с Тоби Магуайером

Томас Хейден Чёрч, исполнивший роль Песочного человека сперва в фильме Сэма Рэйми, а потом в «Нет пути домой», неожиданно рассказал о якобы следующем фильме про Человека-паука от Рэйми.

Вокруг всегда ходили какие-то… слухи. Я слышал, что Сэм Рэйми работает над другим фильмом про Человека-Паука с Тоби Магуайером. И если это случится, возможно, я буду «болеть» за то, чтобы появиться хотя бы в качестве камео. Томас Хейден Чёрч

После выхода трилогии с Тоби Магуайером в работе долгое время находился четвёртый фильм про Дружелюбного соседа, но в итоге картина так и не добралась до зрителей. После того, как Рэйми снял второго «Доктора Стрэнджа», в 2022-м он говорил, что был бы рад вернуться к своей задумке. Тем более, как отмечает постановщик, с мультивселенными Marvel возможно всё.

Я люблю Тоби. Я люблю Кирстен. Я думал, что возможно. На самом деле, у меня нет какого-то плана или готовой истории. Я не знаю, заинтересованы ли в Marvel в чём-то подобном сейчас. Сэм Рэйми

Томас Хейден Чёрч сыграл одну из главных ролей в грядущем постапокалиптическом сериале Twisted Metal.