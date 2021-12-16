«Человек-паук: Нет пути домой»: сцены после титров и что они означают

По традиции, в конце «Нет пути домой» две сцены после титров. И обе довольно важные, так что вполне можно досидеть. Но если хотите всё узнать первыми, то читайте наш пересказ.
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Осторожно, спойлеры!Осторожно, спойлеры!
Первая сцена
Эдди Брок сидит в баре, выслушивая рассказ бармена о том, что в их вселенной супергерои и пришельцы — обыденность. Больше всего его удивляет миллиардер, летавший в металлическом костюме и гигантский фиолетовый пришелец, на пять лет сокративший население вселенной. Бармен божится, что его близкие тоже исчезали.
Захмелев, Эдди решает наведаться в Нью-Йорк и проведать Человека-Паука, но исчезает, как и другие пришельцы из других вселенных. Бармен огорчается, что клиент не успел расплатиться.
В последние несколько секунд камера показывает небольшой фрагмент симбиота, который остался в этой вселенной.
Вторая сцена — тизер «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»
Доктора Стрэнджа настигает расплата за его игры с реальностью — в наш мир прорываются существа, которых в нем быть не должно. Стрэндж находит Ванду Максимофф и спрашивает у нее, что ей известно о Мультивселенной. В разговоре проскакивает отсылка к событиям «ВандаВижен», но оказывается, что они мага не особо-то интересуют.
В последующей нарезке кадров нам показывают разваливающиеся миры и пространство в духе того, что было в финале «Локи». Кроме того, на пару секунд появляется ктулхуподобное чудовище Шум-Горат — ранее его появление сливали в мерче.
В конце концов, в кадре появляется другой Доктор Стрэндж. Голос за кадром говорит «нашему» Стивену, что главная угроза Мультивселенной — это он сам. Может быть, главным антагонистом будет «злая» версия героя, показанная в одном из эпизодов мультсериала «Что, если…?».
Скорее всего, тизер скоро опубликуют в сети.
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