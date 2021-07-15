«Локи» изменил вселенную Marvel так, как не снилось и Таносу! Обзор первого сезона

Ткань реальности вот-вот выйдет из-под контроля. Агент Мёбиус возвращается в «Управление временными изменениями», чтобы раскрыть коллегам шокирующую правду о происхождении УВИ — если, конечно, безжалостная судья Ренслейер его не остановит. Тем временем, бог обмана Локи и его возлюбленная, двойник-чаровница Сильвия приближаются к мрачному замку на берегу реки времени. Он жаждет ответов, она — возмездия. Но, возможно, таинственный хозяин замка предложит им иную, ещё более заманчивую цель.

Осторожно, спойлеры! Мы разбираем финал первого сезона «Локи» во всех подробностях: от судьбы отдельных персонажей до того, как события сериала скажутся на Киновселенной Marvel. Вас предупредили!

Сопротивление бесполезно

Есть у Marvel такая традиция. Если финал — то обязательно зрелищная битва с полётами и взрывами на фоне быстро сменяющихся компьютерных задников. Так было и в «Ванда/Вижен», и в «Соколе и Зимнем солдате», и даже в «Чёрной вдове». Но «Локи», как и положено сериалу про трикстера, идёт наперекор правилам. Никаких больше полётов и взрывов! Вместо зрелищной битвы — получасовая беседа за чашечкой чая (два кубика сахара каждому) в одном-единственном интерьере. Но эти полчаса самым кардинальным образом изменяют Киновселенную Marvel.

Строго говоря, финал «Локи» даже сложно назвать финалом. Герои не побеждают злодеев и не восстанавливают справедливость. Никто не приносит себя в жертву ради товарищей (эту квоту Ричард Э. Грант закрыл в прошлой серии). Романтическая линия не приводит к «жили они долго и счастливо». Агент Мёбиус так и не получает свой заветный скутер. О нет, всё только начинается!

В какой-то мере это даже раздражает. По всем нормам голливудской драматургии протагонист должен расти над собой и избавляться от иллюзий, чтобы в конце обрести контроль над собственной жизнью. И действительно, Локи растёт: преодолевает свой гонор, учится эмоциональной открытости, обретает друзей и любимых. Но где обещанный контроль?

В первой же серии (анти)герой узнает, что его судьба — служить катализатором чужих подвигов. С тех пор его успевают взять на службу в УВИ, арестовать, освободить, развоплотить, спасти и предложить новую работу. По ходу сюжета Локи никак не дают проявить активность, он всегда остаётся «блохой на спине дракона», по меткому выражению одного из персонажей. Это не героическая, а трагикомическая роль. В руках иного актёра она легко могла бы оказаться блёклой, но Том Хиддлстон творит с ней чудеса: выжимает из своего грустного шута максимальную искренность и пафос, упивается его отчаянием.

Локи и рад бы самостоятельно вершить свою участь, но обстоятельства раз за разом оказываются сильнее, будь то космическая катастрофа, бездушная бюрократическая машина или разбитое сердце девушки. Именно Сильвия в итоге оказывается главным героем «Локи»: она направляет ход истории, строит хитрые планы и сталкивается с моральными дилеммами. Если бы сериал с самого начала сосредоточился на её точке зрения, всё было бы намного более логично, эмоционально и последовательно… и куда менее интересно.

Финальный эпизод в очередной раз напоминает, что «Локи» (по крайней мере, его первый сезон) — это не классическая кэмпбелловская история «пути героя», а постмодернистская битва между персонажами и автором. Каким бы всемогущим ни был Танос, его можно победить, пусть даже для этого придётся отправиться в прошлое. А как справиться с тем, кто заранее наметил твою судьбу, заготовил твою эволюцию и прописал тебе два равно плохих варианта концовки? Бунтуй, сколько хочешь — сценарий уже закончен и утверждён продюсером.

На мета-уровне это может раздражать даже сильнее. Те, кто хотя бы изредка отслеживает новости о новых релизах Marvel, прекрасно знают, что будущей весной их ждёт «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». А значит, итог «Локи» был очевиден с самого старта сериала. Так же, как в 2018 году притупился эффект от «шокирующей» концовки «Войны бесконечности»: сразу понятно, что все погибшие персонажи вернутся — им ещё в сиквелах сниматься!

Но тем и привлекает «Локи», что его сюжет не просто движется по заранее проложенным рельсам, но постоянно привлекает к этим рельсам внимание. Подчёркивает пассивность своего героя, манит его надеждой на освобождение, ищет искренность и спонтанность в отработанных жанровых схемах. Сериал не раз и не два перекликается с сиквелами «Звёздных войн» и особенно «Последними джедаями»: подобно Райану Джонсону, шоураннер Майкл Уолдрон пытается заглянуть по ту сторону затёртых клише и увидеть в персонажах-архетипах живых людей — сомневающихся, запутавшихся, даже откровенно испуганных перед лицом неизбежности. Сильвия, что твой Кайло Рен, всё пытается убить прошлое. Но тщетно, Джей Джей Абрамс уже взялся за перо…

Вперёд, в будущее!

Оттуда и ощущение, что главный злодей «Локи» появляется будто бы из ниоткуда. Он не был заявлен в предыдущих сериях, не скрывался под маской одного из эпизодических персонажей, о нём даже не говорили испуганным шёпотом сотрудники УВИ. «У Кевина Файги не было плана!», — кричат возмущённые фанаты (или это работает только в отношении Кэтлин Кеннеди?).

Однако, план есть. Рей боится своего прошлого — и прошлое буквально восстаёт из могилы. Локи боится автора — а вот и он, озорной мужичок в фиолетовом халате и с полной распечаткой диалогов на столе. Одновременно бог и дьявол, учёный и тиран, бессмертный мудрец и просто «козлина». Ему не нужны спецэффекты, чтобы внушить собеседникам ужас: наоборот, повелитель времени откровенно паясничает и ни к чему не относится всерьёз. Отчасти потому, что он сам заложник сюжета — так же, как авторы Marvel обречены следовать определённым шаблонам. Иначе наступит хаос.

Естественным образом, весь эпизод превращается в бенефис Джонатана Мейджерса в роли «Того, кто пребывает». Молодой афроамериканский актёр уже несколько лёт блистает в мощных инди-драмах («Пятеро одной крови», «Последний чёрный в Сан-Франциско»), а теперь он наконец-то пробился и к широкому зрителю. Сценарий ему благоволит: за полчаса Мейджерс сменяет добрую дюжину эмоциональных состояний, легко переходит от пафоса к фарсу, от легкомысленной самоуверенности — к священному трепету в преддверии развязки. Даже рутинную экспозицию (её в финале, увы, неоправданно много) актёр превращает в захватывающий спектакль с элементами стэндапа и молитвы.

Имя его персонажа в сериале кокетливо замалчивают — даже в титрах! — но поклонники Marvel, конечно же, мгновенно узнают Канга Завоевателя, гениального учёного из XXXI века и путешественника во времени. Один из старейших персонажей вселенной «Мстителей» (дебют Канга состоялся ещё в 1963 году), он успел побывать героем и злодеем, фараоном и главой церкви, разменял полдюжины образов и имён.

В сущности, хранитель времени из «Локи» ближе не к тирану Кангу, а к его более благородной версии, Иммортусу. Но, судя по последней сцене, тиран уже на подходе — и, кажется, он станет главным антагонистом Киновселенной Marvel как минимум на ближайшие пару лет. Его появление (снова в исполнении Мейджерса) уже подтверждено в будущем «Человеке-муравье», да и второму сезону «Локи» без него никак не обойтись. К тому же, Канг приходится дальним родственником Риду Ричардсу, основателю «Фантастической четвёрки», фильм про которую как раз сейчас находится в активной разработке. Надо же, какое совпадение!

Наконец, Канг — важный кирпичик в команде «Юных мстителей», построением которой Marvel Studios ненавязчиво занимается последние полгода. Зрителям уже успели представить Скорость и Виккана (дети Алой Ведьмы в «Ванда/Вижен»), Патриота (внук Исайи Брэдли из «Сокола и Зимнего солдата») и подростка-Локи. На очереди — Кейт Бишоп («Соколиный глаз»), Мисс Америка (второй «Доктор Стрэндж»), Высота (третий «Человек-муравей») и, собственно, Железный парень — молодая версия Канга, намеренная остановить самого себя из будущего.

Интересная получилась ситуация. Долгое время сериалы Marvel считались придатком фильмов, а те их смело игнорировали: уделом каких-нибудь «Агентов Щ. И. Т» были локальные сюжеты и злодеи-однодневки, всё самое важное и зрелищное случалось только в кино. В этом году расклад перевернулся с ног на голову. Новые кинорелизы — привет, «Черная вдова» — рассказывают небольшие персональные истории и заполняют пробелы в хронологии. Напротив, сериалы расширяют границы КВМ и задают направление всей вселенной.

Как минимум, разгребать последствия «Локи» придётся Доктору Стрэнджу (по слухам, Том Хиддлстон также появится в «Мультивселенной безумия») и Питеру Паркеру, которому в «Нет пути домой» предстоит сразиться с злодеями из предыдущих киноциклов про Человека-паука. Логично ожидать и скорого начала рекламной кампании этих фильмов, раз уж параллельные миры теперь окончательно и бесповоротно пришли в КВМ.

И всё это, конечно, звучит очень заманчиво и перспективно, но вот вопрос: а что же Локи? Персонаж, чьи злодейства были нужны лишь для того, чтобы сплотить «Мстителей», наконец-то получил собственный сериал — но и тот оказался прологом к следующей фазе Marvel-вселенной, а история самого Локи отошла на второй план. Есть в этом какая-то горькая ирония; которую, впрочем, авторы открыто признают и обыгрывают по ходу сюжета.

Заслуживает ли Локи большего? Возможно. Но, во-первых, более традиционный сюжет лишил бы сериал своеобразия. Супергеройских проектов много — а ты поди, расскажи абсурдистскую метаисторию про персонажа, которого подлый автор задвинул на периферию! По меркам Marvel это ход дерзкий, без пяти минут революционный.

А во-вторых, лично Локи уже не стремится к славе и геройствам. Пусть другие расшибают лоб, сражаясь с волей сценаристов во имя «славной миссии». Этому богу хватит объятий верного друга и уверенности в том, что с любимым человеком всё в порядке. Безграничная власть над временем не сравнится с чужим теплом — и это, пожалуй, самый мудрый урок первого сезона «Локи».

Хватит теорий и рекапов. Лучше обнимите тех, кто вам дорог. И покормите крокодила.