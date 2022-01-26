«Тоби был великолепен» — Сэму Рэйми понравился «Человек-паук: Нет пути домой»

Сэм Рэйми, снявший оригинальную трилогию «Человека-паука», остался доволен недавно вышедшим «Человеком-пауком: Нет пути домой».
И к тому, как в супергеройском блокбастере изобразили персонажей из его фильмов, у режиссера нет нареканий.
Было очень весело. Мне понравился «Нет пути домой». И зрители, с которыми я был в кино, сошли с ума. Было круто увидеть, как Альфред и Уиллем отыгрывают свои роли. Эти ребята поднялись на новый уровень. И Тоби был великолепен, как всегда. Правильнее всего сказать, это было освежающе.
Напомним, Сэм Рэйми выступит режиссером сиквела «Доктора Стрэнджа» с подзаголовком «В мультивселенной безумия», который выйдет 6 мая 2022 года.
Читайте также
Первый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»
Дмитрий Кинский | 22.12.2021
Фильм выйдет 6 мая.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Человек-муравей и методы рационального мышленияОсновано на неснятом сценарии Эдгара Райта (как мы его себе представляем).
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.