«Тоби был великолепен» — Сэму Рэйми понравился «Человек-паук: Нет пути домой»

Сэм Рэйми, снявший оригинальную трилогию «Человека-паука», остался доволен недавно вышедшим «Человеком-пауком: Нет пути домой».

И к тому, как в супергеройском блокбастере изобразили персонажей из его фильмов, у режиссера нет нареканий.

Было очень весело. Мне понравился «Нет пути домой». И зрители, с которыми я был в кино, сошли с ума. Было круто увидеть, как Альфред и Уиллем отыгрывают свои роли. Эти ребята поднялись на новый уровень. И Тоби был великолепен, как всегда. Правильнее всего сказать, это было освежающе.

Напомним, Сэм Рэйми выступит режиссером сиквела «Доктора Стрэнджа» с подзаголовком «В мультивселенной безумия», который выйдет 6 мая 2022 года.