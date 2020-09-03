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    СМИ: Disney пока не знает, как развивать «Чёрную пантеру» без Чедвика Боузмана

    3 сентября 2020
    Кот-император
    03.09.2020
    3661
    1 минута на чтение
    СМИ: Disney пока не знает, как развивать «Чёрную пантеру» без Чедвика Боузмана

    The Hollywood Reporter выпустил материал, посвящённый Чёрный пантере и влиянию персонажа на киновселенную Marvel.

    Как оказалось, никто из коллег по «Пантере» и руководства студии не знал о болезни актёра. О ней Боузман рассказал лишь узкому кругу лиц — родственникам, агенту, тренеру и режиссёру фильма «42». И то, они знали лишь обрывочные факты и слышали о разном состоянии. За последние месяцы Боузман сильно похудел, а за неделю до смерти выражал надежду, что сможет набрать вес для подготовки к съёмкам — сперва в новой картине в сентябре и в сиквеле «Пантеры» в марте.

    Теперь студия оказалась в ситуации, когда грядущий фильм остался без исполнителя главной роли. Как пишет издание, Т’Чалла должен был также появиться в нескольких других картинах. Источники говорят, что ныне в компании думают не столько над сиквелом, сколько над тем, как отдать дань памяти актёру.

    Многие поклонники Боузмана после его смерти задались вопросом, как так вышло, что о состоянии титульного актёра в крупной кинфраншизе никто не знал. Ситуацию THR объяснил адвокат по финансированию фильмов Шайлер Мур — Marvel не требует от актёров медицинского обследования для страховки. Он пояснил, что чаще всего актёров страхуют в инди-фильмах. Крупные студии тоже иногда этим занимаются, но, как правило, у них есть для этого какая-то важная причина. Обычно студии берут риск смерти на себя.

    Издание вспоминает, что за последние годы крупные киностудии не раз сталкивались с смертями актёров (Кэрри Фишер в «Звёздных войнах», Хит Леджер в «Тёмном рыцаре», Пол Уокер в «Форсаже»), и каждая находила свой способ проявить уважение и свой способ развить сюжет.

    В конце THR отмечает, что у компании есть несколько вариантов. Один из них — рекаст, рискованный шаг, поскольку сравнений с Боузманом не избежать. Другой способ — передать титул Чёрной пантеры другому персонажу, например, Шури.

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     Рита Каруба |  31.08.2020

    Чедвик Боузман умер. Как студии уважительно вывести его из киновселенной и что делать с его персонажем?

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    Кот-император
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