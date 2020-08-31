Кто станет Чёрной Пантерой? Будущее киновселенной Marvel

Мудрый и великодушный правитель Ваканды, король Т’Чалла, безукоризненно воплощенный на экране Чедвиком Боузманом, стал неотъемлемой частью киновселенной Marvel и полюбился многим зрителям. После трагической смерти актёра продолжение «Чёрной Пантеры» остаётся под вопросом. Ранее студия анонсировала сиквел, а теперь ей снова предстоит решать, какое будущее ждёт Ваканду в киновселенной Marvel. Рассмотрим, какие есть варианты.

Закрытие серии

Сценаристы могут вывести Чёрную Пантеру из общего сюжета киновселенной за кадром — объявив о его гибели или просто не упоминая его — и не снимать «Чёрную Пантеру 2».

В истории кино есть такой прецедент: после смерти Хита Леджера Кристофер Нолан, планировавший продолжить историю Джокера, исключил из следующего фильма все упоминания о нём, оставив лишь печальный визуальный оммаж в финальной сцене прощания с Бэтменом. И зрители с пониманием отнеслись к решению режиссёра почтить память актёра молчанием. Историю Чёрной Пантеры можно завершить схожим образом.

Ситуация осложняется тем, что в последних фильмах история Ваканды и её жителей тесно вплетена в события киновселенной. Безболезненно исключить из последующих картин все упоминания о ней уже не получится. Не стоит забывать и о кассовом успехе «Чёрной Пантеры», подтверждающем зрительскую популярность фильма. А также о других персонажах, тесно связанных с Чёрной Пантерой, но обладающих потенциалом для развития собственных сюжетных веток. В свете этого вычеркивать Ваканду и её монархическую династию из общего мира киновселенной кажется неразумным.

Чуть более реалистичным выглядит такой отказ от сиквела «Чёрной Пантеры», при котором второстепенные персонажи перейдут в серии других супергероев. Так, Накия могла бы стать напарницей Марии Хилл, а Шури — возглавить технический отдел «Старк Индастриз», повстречать Человека-паука или резко изменить свою жизнь и составить компанию Соколу и Баки в будущем сериале.

Новый актёр

В Marvel уже сталкивались с необходимостью замены актёров: так, Марк Руффало сменил Эдварда Нортона в роли Халка, а Дон Чидл примерил костюм Воителя вместо Терренса Ховарда. Было и несколько менее значимых рекастов. Основываясь на этих примерах, можно было бы предположить, что новый актёр на роль Т’Чаллы будет объявлен уже в ближайшее время.

Но тут следует учитывать трагические обстоятельства ухода Чедвика Боузмана из жизни и значимость Чёрной Пантеры как персонажа. У Т’Чаллы много верных поклонников, которые могут принять идею рекаста в штыки, посчитав утверждение на роль нового актёра неэтичным.

Возможно, рекаст будет произведён с оговорками. Например, учитывая успех мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», студия могла бы попытаться ввести в сюжет Т’Чаллу из параллельной реальности — отличающегося внешне, но со схожим характером. Однако это оставляет открытым вопрос о судьбе оригинального Т’Чаллы, порождая новые сложности, — так что такой вариант развития событий также маловероятен.

Прощание с Т’Чаллой

Логичным продолжением истории Чёрной Пантеры выглядит передача супергеройского костюма другому персонажу, известному зрителям. Нечто подобное произошло с Капитаном Америкой в фильме «Мстители: Финал», где место Стива Роджерса занял Сэм Уилсон. Подобную преемственность мы видели и в случае с самим Чёрным Пантерой: до Т’Чаллы супергероем успел побывать его отец, король Т’Чака. Сама специфика образа Чёрной Пантеры подразумевает смену поколений: этот супергерой существовал задолго до нашего с ним знакомства, сделавшись легендой и стражем Ваканды много веков назад.

После смерти Кэрри Фишер в Lucasfilm отказались искать новую актрису на роль принцессы Леи, закончив историю принцессы при помощи компьютерной графики и не вошедших в предыдущие фильмы сцен. Возможно, с персонажем Чедвика Боузмана случится то же самое — и снятое схожим образом прощание с королём Ваканды станет данью уважения актёру.

Но кто в таком случае мог бы принять на себя бремя правления Вакандой и стать новой Чёрной Пантерой?

Новая Чёрная Пантера

Самым очевидным претендентом видится сестра Т’Чаллы, юная Шури, уже выступавшая под именем Чёрной Пантеры в комиксах. Персонаж был тепло встречен многими зрителями, а актриса Летишиа Райт кажется достаточно популярной, чтобы сыграть главную героиню серии.

Однако Т’Чалла проявил себя не только бойцом, но и мудрым правителем. Не стоит забывать, что его преемник, вероятнее всего, вместе с костюмом супергероя унаследует и трон Ваканды. Для этого Шури пока не выглядит достаточно опытной.

Принять на себя бремя правления и звание нового стража могла бы Накия — возлюбленная и соратница Т’Чаллы в исполнении несомненно талантливой и популярной Лупиты Нионго. Накия наделена храбростью, умом и острым чувством справедливости, обладает широким кругозором и верна своей стране. Её воцарение могло бы стать новой вехой в истории Ваканды, изменив весь мир к лучшему.

В киновселенной Marvel уже есть прецедент передачи трона не законному, а более подходящему наследнику: Тор по собственной воле отказался от власти над выжившими асгардцами, оставив их на попечение Валькирии. Возможно, так и Накия займёт престол — не по праву крови, но по желанию подданных. В таком случае Чёрная Пантера наверняка станет чаще путешествовать по миру в составе новой команды Мстителей.

К тому же Накия может разделить свои полномочия с М’Баку, некогда претендовавшим на трон Ваканды. Как лидер племени Джабари, М’Баку может и сам возглавить страну, вместе с троном получив и супергеройские силы.

Но пока он не выглядит равноценным преемником Т’Чаллы и его отца Т’Чаки. М’Баку слишком предан своему народу и не похож на человека, готового по первому же зову нестись на другой конец света вместе с Мстителями. Если лидер Джабари станет королём, возможно, кому-то другому придётся быть при нём Чёрной Пантерой.

Преемницей Т’Чаллы может оказаться и Окойе — яростная воительница и лидер Дора Милаж, королевской стражи. Именно её мы видим на собрании Мстителей через пять лет после злополучного щелчка Таноса. Потеряв короля, Окойе остаётся верна его идеалам, не прерывая сотрудничества с миром. Но её выход на передовую кажется вынужденной мерой: прежде Окойе была вполне довольна своим местом в иерархии Ваканды.

Самым неожиданным из возможных преемников Т’Чаллы выглядит… Эрик Киллмонгер — его двоюродный брат и главный злодей фильма «Чёрная Пантера». В финале фильма Киллмонгер погиб, но, как мы знаем, смерть в комиксах редко бывает необратимой. Несмотря на злодейское прошлое, Киллмонгер (урождённый Н’Джадака) обладает рядом качеств, не дающих вычеркнуть его из списка претендентов на престол и на место среди новых Мстителей.

Эрик принадлежит к королевскому роду Ваканды, он храбр и целеустремлён, ему приходилось биться за трон, и однажды он уже получил суперсилы, исполнив ритуал, необходимый для перевоплощения в Чёрную Пантеру. После смертельного ранения между Эриком и Т’Чаллой даже возникло запоздалое подобие взаимопонимания, которое могло бы стать началом пути Эрика от антагониста серии к её герою.

Карьера Майкла Б. Джордана, сыгравшего Эрика, только набирает обороты — с каждым новым проектом число его поклонников увеличивается. И это, несомненно, делает возвращение Киллмонгера в киновселенную Marvel особенно желанным для студии.

Что до гибели Эрика в сольнике Чёрной Пантеры, тут можно вспомнить «Мстителей: Финал», где Гамора, принесённая в жертву в «Войне Бесконечности», вернулась в ряды Стражей Галактики благодаря временной петле. Несомненно, в комиксах найдутся и другие варианты для возвращения Эрика, — и его воскрешение, путь искупления, принятие собственным народом и переход на сторону Мстителей могли бы стать основой для сиквела «Чёрной Пантеры».

Тем и славятся комиксы: в отличие от реальной человеческой жизни, пока история не окончена, у каждого героя есть шанс. И, быть может, Киллмонгер ещё успеет воспользоваться своим. Ведь история киновселенной Marvel, несмотря ни на что, продолжается — и по-прежнему очень и очень далека от завершения.