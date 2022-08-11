Художник: Грег Хорн / Marvel

Marvel Studios не сбавляет обороты и продолжает выпускать сериалы о своих супергероях. Новый проект о могучем, зелёном и нередко разгневанном защитнике слабых выйдет в августе 2022 года. И если вы подумали, что речь о Халке, то оказались правы только наполовину. Сериал «Женщина-Халк» станет частью новой фазы киновселенной Marvel и расскажет о прежде не появлявшейся на большом экране героине — о Дженнифер Уолтерс, более известной как Женщина-Халк. Так кто же она? Как её придумали, какой путь она прошла, перебираясь со страниц комиксов на телевизионные экраны? А главное — зачем Marvel снимать о ней сериал?

За свою долгую историю Женщина-Халк побывала в составе Фантастической четвёрки, где заменяла всеми любимое голубоглазое Существо, и Мстителей, где даже умудрилась убить одного из ключевых членов команды. Поучаствовала в Секретных войнах (очень известное и старое глобальное событие Marvel) и в космической битве на выживание, где в роли гладиаторов выступали почти все супергерои Земли. Успела сделать карьеру успешного адвоката и даже сразиться с Таносом. Забавно, но когда её придумывали, того, что она обретёт такую насыщенную биографию, ничего не предвещало.

Кровная сестра

Итак, знакомьтесь: двоюродная сестра Брюса Беннера Дженнифер Уолтерс. Свой путь на страницах комиксов она начала как успешный адвокат из Лос-Анджелеса. Однажды Джен перешла дорогу мафии, и головорезы местного криминального босса Николаса Траска напали на неё и смертельно ранили. По стечению обстоятельств именно в этот момент её навещал кузен Брюс, который тогда скрывался от властей. Поскольку только он мог стать для сестры донором, Уолтерс удалось спасти, перелив ей кровь Брюса. Вот только облучённый гамма-лучами доктор Беннер не предусмотрел, что его кровь сделает из Джен такого же Халка, как и он сам.

После этого Дженнифер Уолтерс обрела невероятную мощь и превратилась в одну из сильнейших физически героинь комиксов Marvel. Как и Брюс, Дженнифер, оттого что испытывает бурные эмоции, становится только сильнее. Добавьте к этому непробиваемую кожу, иммунитет ко всем земным болезням, самоисцеление и навыки рукопашного боя, которым Дженнифер обучил Капитан Америка в те времена, когда она входила в команду Мстителей. Очень похоже на Халка, не так ли? Но всё не так просто. Всё-таки Джен обрела способности «обходным путём» и в результате несколько отличается от оригинального Халка.

Ключевой момент — она не становится тупой машиной для разрушения, а может контролировать себя в «зелёном состоянии», что вкупе с огромной силой делает её более эффективным героем, чем Халк. И хоть девушка по-прежнему иногда внезапно меняет форму под воздействием гнева или страха, со временем Джен научилась держать в узде своего внутреннего зверя и управлять своими эмоциями. В поздних приключениях она то теряла возможность возвращаться в свой человеческий облик, то, наоборот, застревала в нём, то снова училась всё контролировать.

За время своих приключений Женщина-Халк обзавелась собственными заклятыми врагами. Наибольшего внимания из всего списка заслуживают Бегемот, Титания и Николас Траск. С последним всё понятно, ведь именно он организовал нападение на Дженнифер, из-за которого она стала Халком. Об остальных же поговорим отдельно.

Настоящее имя Бегемота — Манфред Элсворд Хеллер. Он был инженером, который разработал доспехи, внешне напоминающие слона. Встреча Хеллера с Женщиной-Халком состоялась на страницах 17-го выпуска The Savage She-Hulk. Хеллер предстаёт перед читателем в образе очень хитрого воротилы, стремящегося любым способом получить прибыль и продать свои технологии. В своё первое появление Хеллер пытался заручиться поддержкой шерифа Уолтерса, который как раз очень страдал от бесчинств Женщины-Халка в Лос-Анджелесе. Не уговорив шерифа на сотрудничество, Хеллер решает самостоятельно выйти на бой с Дженнифер, чтобы доказать превосходство своих технологий, но терпит поражение и даже молит о пощаде, обещая возместить все расходы, вызванные дракой. Позже Манфред раздобыл осколок камня Ситторака, который позволял ему принимать могучую звериную форму и без брони.

Титания — своеобразный антипод Дженнифер. Настоящее имя злодейки — Мэри (Скитер) Макферран. В детстве её дразнили и унижали из-за тощей фигуры. Девушка росла озлобленной, и однажды судьба свела её с Доктором Думом, который создавал армию для борьбы с супергероями во время первых Секретных войн. Мэри быстро согласилась на все генетические модификации и роль солдата в обмен на силу. Выбрав для себя новое имя — Титания, девушка стала одной из самых агрессивных и сильных сторонниц Доктора Дума. Именно во время событий Секретных войн началось долгое противостояние Титании с Женщиной-Халком. Стоит признать, что предпосылок для их конфликта тогда не было. Персонажи сражались по разные стороны баррикад, и этого вполне хватало, чтобы они вступали друг с другом в бой. Но потом их отношения усложнились, появились причины для ненависти: зависть, конкуренция и постоянное стремление свести счёты. Потом они часто будут пересекаться на страницах комиксов. Дойдёт даже до того, что Титания однажды овладеет камнем силы — одним из камней бесконечности — и с его помощью попытается поставить точку во вражде с Женщиной-Халком, однако сделать это ей не удастся.

Рождённая необходимостью

Женщина-Халк впервые появилась в серии The Savage She-Hulk за авторством сценариста Дэвида Крафта. Дебютный же выпуск серии вышел из-под пера Стэна Ли в далёком 1980 году. На создание героини легендарного комиксиста вдохновили… как ни странно, деньги. И обеспокоенность сохранностью авторских прав.

В 1970-е индустрия комиксов пребывала в кризисе. Общее падение продаж серий (в том числе флагманских) говорило о том, что даже преданные читатели устали от историй об одних и тех же персонажах. Требовалось обеспечить разнообразие — и в первую очередь ввести новых героев. Именно так появился силач Люк Кейдж, который должен был понравиться темнокожей аудитории; Шан-Чи, вобравший в себя образы и стереотипы из фильмов о кунг-фу, популярных в те годы; Адская Кошка, призванная заинтересовать комиксами девочек. Обновлялись составы известных команд, например Людей Икс. Все эти изменения должны были расширить рынок, привлечь новых читателей и вернуть показатели продаж к прежним значениям.

Но Женщина-Халк появилась по более интересной причине. Её придумали, чтобы то же самое не успели сделать конкуренты. В те годы Marvel совместно со студией Universal выпускали на телеканале CBS сериал «Невероятный Халк» с легендарным бодибилдером Лу Ферриньо в главной роли. Стэн Ли опасался, что кто-то сделает женскую версию Халка и что новый персонаж перетянет на себя внимание старой аудитории. Прецеденты были: ранее Universal именно так и поступила с сериалом «Человек на шесть миллионов долларов». Вместо того чтобы купить права на персонажа у создателя серии Мартина Кэйдина, студия просто сменила герою пол и придумала Бионическую женщину, причём права на неё забрала себе.

Согласитесь, это не очень «творческая» история рождения персонажа. Всегда хочется верить, что причиной создания героя были в первую очередь художественные изыскания сценаристов и художников, а в фундамент его образа заложено нечто осмысленное и функциональное. И совсем не ожидаешь увидеть в этой истории лишь коммерческие предпосылки. В книге Шона Хоу Marvel Comics: The Untold Story автор оригинальной серии The Savage She-Hulk Дэвид Крафт шутил, что основная задача звучала так: «Нам нужно придумать персонажа по имени Женщина-Халк и представить его в течение 30 секунд». Несмотря на всё это, создатели героини постарались наполнить её образ и историю нестандартными и порой даже провокационными идеями и концепциями.

Наша Чудо-женщина

Хотя Женщина-Халк внешне очень похожа на своего кузена, между ними хватает различий. И речь не только о «технических» особенностях, но и о характере, функциях героя, подтексте, заложенном в её образе. Вместо запуганного и неуверенного учёного — целеустремлённая и решительная девушка. Вместо человека, который воспринимает свою трансформацию как проклятие, — человек, желающий раскрыть потенциал своих метаморфоз.

Но и это ещё не всё — ведь если меняется фундамент персонажа, меняются и главные темы его историй. Там, где Брюс борется с внутренним зверем подобно доктору Джекилу и прячет часть своего «я» (в том числе от себя самого), Дженнифер говорит с читателем о скрытой женской силе, об обретённой уверенности, о раскрепощённости и о двойственности человеческой натуры. Последнее особенно любопытно, поскольку Дженнифер и Женщина-Халк, будучи одной личностью, могут иметь абсолютно полярные взгляды. Например, они по-разному относились к Акту о регистрации супергероев, что спровоцировал Гражданскую войну в мире Marvel.

Там, где Беннер подавляет ярость, Уолтерс предстаёт человеком, который возвысился над своими страхами. Это супергероиня с более жёстким, решительным и напористым характером. Она наслаждается своими новыми чертами и в дальнейшем меняет с их помощью свою жизнь. Недаром ещё одно различие между Халками заключается в том, что Брюс боится своей «зелёной» ипостаси. Его пугают последствия гнева Халка — разрушения и ужас, который он вселяет в людей. А Женщина-Халк — это скорее более развязная и весёлая версия Дженнифер Уолтерс. Она та, кем Джен всегда хотела быть, но стеснялась или не могла, потому что не хватало сил. Женщина-Халк для Джен — реализованный потенциал своей личности.

Характер Женщины-Халка менялся с годами. В ранних историях Дженнифер Уолтерс была вспыльчивой и импульсивной, но со временем она смягчилась, стала более чуткой и доброй, даже по отношению к врагам. Однако гораздо интереснее следить за тем, как она справляется с моральными дилеммами. Питер Дэвид, один из сценаристов комиксов о Женщине-Халке, описывал её как «нашу Чудо-женщину». Сильную, обладающую твёрдыми нравственными принципами и ощущающую необходимость поступать правильно. Дженнифер описывается как весьма идеалистичный юрист и адвокат, однако ей нередко приходилось защищать права преступников, к которым общество относилось чрезмерно жестоко. Именно такие случаи — с учётом всей принципиальности героини — вызывали в ней внутренние конфликты.

Немаловажен ещё тот факт, что Женщина-Халк, по крайней мере в своих ранних приключениях (например, в серии Sensational She-Hulk), прекрасно понимает, что она персонаж комикса. И на манер Дэдпула (который, кстати, появился позднее) отпускает шутки обо всём: о сценаристах-лентяях, о готовности Marvel использовать любой грязный трюк, лишь бы заработать, о роялях в кустах и о сюжетных поворотах. Всё, что сейчас считается ядром метаповествования в комиксах, ещё в 1980-е успешно применялось в комиксах о Дженнифер. Судя по трейлерам сериала, аспект с разрушением четвёртой стены будет фигурировать и там и даже играть важную роль в повествовании.

Как можно судить, Женщина-Халк получилась многогранным персонажем. Довольно иронично, что героиня, которую создавали в угоду принципу «чтоб была», обрела такую богатую мифологическую почву под ногами и стала чуть ли не психологическим и поведенческим антиподом одного из ключевых персонажей издательства.

Настал черёд поговорить о приключениях зелёной великанши.

Без цензуры Женская версия Халка, а точнее её сценаристы и художники, несколько раз проверяли американскую печатную цензуру на прочность. Например, обложка 34-го выпуска серии Sensational She-Hulk пародировала знаменитую обложку журнала Vanity Fair с беременной Деми Мур. По тем временам (для комиксов) она получилась весьма откровенной. Ещё более смелым оказался 40-й выпуск, где полностью обнажённая Джен прикрывается эмблемой некогда существовавшей организации The Comics Code Authority, которая как раз и отвечала за цензуру в комиксах. А на страницах самого выпуска голая Женщина-Халк, поддавшись на уговоры сценариста, прикрывает наготу детскими скакалками и приговаривает, что издательство Marvel пойдёт на всё, лишь бы его комиксы покупали.

Зелёный адвокат

После своей трансформации Дженнифер в образе Женщины-Халка становится борцом с преступностью. С новоприобретёнными способностями она начинает защищать Лос-Анджелес, но длится это недолго, поскольку девушка снова оказывается на волоске от гибели: смертельно опасное заражение крови может поставить крест на только стартовавшей супергеройской карьере. Спасение приходит от вампира Майкла Морбиуса — он разрабатывает сыворотку, которая излечивает Джен и дарит ей способность по желанию менять облик. Воспользовавшись ею, Дженнифер приходит к выводу, что прежнее хрупкое тело ей не нужно — ведь в новой форме она сильна и уверена в себе хоть в драке, хоть в зале суда. После этого Уолтерс в благодарность защищает интересы Майкла, представшего перед судом за свои вампирские преступления.

Спустя некоторое время Дженнифер покидает Лос-Анджелес и направляется в Нью-Йорк, где заканчивается её сольная карьера супергероини: она вступает в ряды Мстителей. Выполнив несколько миссий в составе команды, Дженнифер по воле злодея Потустороннего попадает в Мир битв, где ей предстоит сразиться с другими супергероями в масштабном гладиаторском поединке. Так Женщина-Халк становится участницей Секретных войн.

После окончания глобального события Дженнифер возвращается на Землю. Она временно покидает команду Мстителей и становится частью Фантастической четвёрки, заменив Бена Гримма, более известного как Существо. В этот период у Джен начинается роман с другом Четвёрки — механиком Вейтом Вингфутом. Вскоре героиня снова подвергается мощному радиационному облучению, которое блокирует её способность менять облик и запирает в облике Халка. Впрочем, сильное тело Халка ей всё равно нравилось больше, чем личина Джен, так что она смиряется со своим положением.

После ухода из Фантастической четвёрки Дженнифер абсолютно без причины начинает подозревать, что она персонаж комиксов. Отсюда стартует важная серия комиксов Sensational She-Hulk — она не особо богата на масштабные события, скорее сосредоточена на отдельных приключениях Дженнифер. И все они либо очень странные, либо экстравагантные, а враги — один чудаковатее другого. Например, героиня сталкивается с труппой преступников-циркачей, которые силой гипноза переманивают её на свою сторону. Или в образе Джона Рэмбо сражается с роем механизированных жуков. А то и вручную пытается остановить разумный астероидный дождь. Добавьте к этому много юмора, разрушение четвёртой стены, беспрецедентный для персонажа уровень сексуальной объективации, и вы получите общее представление о серии. Также здесь была представлена серая Женщина-Халк. По аналогии с серым Халком новая ипостась говорила о себе в третьем лице, появлялась только в ночное время и не блистала умом.

Затем Женщина-Халк начинает сотрудничать с Героями по найму — командой уличных мстителей из Адской кухни, которые защищают простых людей на улицах. В команду в разное время входили знакомые по сериалам Netflix Люк Кейдж, Железный Кулак и Джессика Джонс. В составе Героев Джен в основном играла роль штатного юриста, но успела принять участие в нескольких приключениях и даже закрутила роман с Кейджем.

Спустя какое-то время Уолтерс возвращается в команду Мстителей, где во время одной из операций теряет контроль над своим альтер-эго. Получив ударную дозу радиации, героиня сходит с ума, обращается против соратников и в процессе уничтожает целый город. Остановить Женщину-Халка сумели только Брюс Беннер и супергерой Червовый Валет Джек, приведя уровень гамма-излучения в её организме в норму. После этой трагедии её отношения с командой постепенно стали ухудшаться, и в итоге Дженнифер вежливо попросили покинуть особняк Мстителей.

С этого момента начинается длительный путь становления героини как адвоката сверхлюдей. Позже в качестве признания заслуг её пригласили присоединиться к Живому трибуналу, чтобы вести похожие дела, но уже в другом времени и пространстве. Например, в одном из таких приключений Дженнифер избавила целую планету от тирании одного из древнейших существ Вселенной — Чемпиона.

После этого Джен участвует в ещё одном важном событии из комиксов под названием «Мстители: Распад». И роль ей выпадает весьма трагичная. Из-за помешательства Алая Ведьма с помощью магии сумела выстроить цепочку происшествий, которые привели к гибели нескольких Мстителей и роспуску команды. Согласно её плану, Джен должна была убить андроида Вижена. После этого Женщина-Халк вышла из-под контроля, напала на оставшихся Мстителей и чуть не прикончила Капитана Америку. Сломленная из-за убийства Вижена и испытывающая чувство вины за уничтоженный ранее город, Джен окончательно покидает Мстителей, чтобы сосредоточиться на юридической работе. Притом она остаётся заперта в облике человека.

Правда, потом Джен всё же находит способ превращаться в Женщину-Халка — с помощью гамма-оружия. После этого Дженнифер пытается переписать прошлое и спасти погибшего Соколиного Глаза. Но это ей не удаётся, и героиню арестовывает Управление временными изменениями (TVA) — организация, с которой вы могли познакомиться в сериале «Локи». Джен предстаёт перед судом за преступления против времени. После разбирательства, долгих прений и одного отменённого апокалипсиса Джен по решению суда TVA становится надзирателем во временно́й тюрьме.

Как уже упоминалось выше, Женщина-Халк публично поддержала подписание Акта о регистрации супергероев, предписывавшего всем супергероям снять маски и поступить на службу государству. Железный Человек также выступил за его принятие, полагая, что так будет лучше для общества, а Капитан Америка, убеждённый, что этот акт нарушает права борцов с преступностью, высказался против. Так началась Гражданская война — первая война супергероев и одно из лучших глобальных событий во вселенной Marvel. При этом, пусть Женщина-Халк поддержала закон, Дженнифер Уолтер защищала права героев, которые отказывались снимать маски. А ещё она выступала в суде на стороне супергероя Спидбола, отчасти повинного в трагедии, запустившей события Гражданской войны. Тогда же «Щ.И.Т.» призвал Джен на службу, чтобы она сражалась с врагами Халка и обучала новое поколение супергероев, которое сформировалось в рамках Инициативы 50 штатов.

Во время событий «Мировой войны Халка» Джен, пользуясь доступом к секретной информации «Щ.И.Т.», пытается узнать о судьбе пропавшего тогда Брюса Беннера. Она узнаёт, что Иллюминаты, команда самых влиятельных супергероев Земли, отправили его в космос, чтобы таким образом раз и навсегда нейтрализовать угрозу со стороны Халка. Тони Старк, будучи членом тайного общества Иллюминатов, предвидит угрозу в лице Джен и запирает её в обличии человека при помощи наноботов. Дженнифер за это обещает разделаться со Старком в суде. Спустя некоторое время озлобленный Халк возвращается на Землю, намереваясь отомстить всем, кто виновен в его ссылке в космос. Джен пытается остановить кузена, но для неё Халк слишком силён, и она терпит неудачу, едва не погибнув.

После противостояния Дженнифер, верная своему слову, подаёт на Старка в суд, обвиняя его в похищении своих способностей. Попутно она успешно оправдывает главного врага Халка — Лидера, доказав, что он не злодей, а зависимая от гамма-излучения жертва.

Восстановив утраченные способности, Уолтерс теряет адвокатский статус из-за неудачного исхода судебного дела и обмана клиента и становится охотницей за головами. Этот период приходится на время вторжения на Землю расы скруллов: армия пришельцев решила захватить Землю, заменив своими агентами всех супергероев планеты.

В первом томе серии A-Force Дженнифер стала частью полностью женской, только что придуманной команды супергероинь. Именно в этот период она сразилась с безумным титаном Таносом, которого удалось победить ценой жизни Воителя и страшного ранения Дженнифер, отправившего её в кому. Именно тогда Женщина-Халк оказывается вовлечена в события второй Гражданской войны и в тот момент просыпается её альтер-эго серого Халка.

После непродолжительной паузы в супергеройстве Дженнифер возвращается в команду Мстителей, где фактически заменяет своего кузена. Такова её роль и в актуальных комиксах. Уолтерс снова соответствует своему первоначальному образу — скорее всего, это было сделано, чтобы укрепилась связь между выходящими комиксами и сериалом.

За пределами комиксов

В экранизациях Женщина-Халк всегда находится где-то на заднем плане, однако телезрителям Дженнифер Уолтерс более-менее примелькалась.

Ещё в 1980-е на канале ABC должен был выйти сольный сериал о приключениях зелёной супергероини, но релиз так и не состоялся. Повторная попытка выпустить сериал в 1990-е не продвинулась дальше планов снять пилотную серию. Боссы Marvel были очень воодушевлены успехом более раннего сериала про Халка из 1980-х и хотели повторить его успех. На главную роль даже взяли Бриджит Нильсен, известную по «Рыжей Соне» и «Рокки 4». К сожалению, Marvel тогда пребывала не в лучшем финансовом положении, а найти внешних инвесторов компании так и не удалось. Возможно, оно и к лучшему: провал похоронил бы и так едва живое издательство.

Зато в 1982 году вышел мультсериал «Невероятный Халк», где появилась Дженнифер. Как раз в сериале 1996 года автор этой статьи в первый раз и увидел Женщину-Халка — больше всего запомнилась серия, где Дженнифер взяла серого Халка к себе в телохранители, и они вдвоём отыгрывали гангстеров. Также героиня появлялась в эпизодах мультсериалов «Фантастическая четвёрка» и «Халк и агенты SMASH».

К этому стоит добавить более чем 20 видеоигр — причём в большинстве из них за Дженнифер можно играть. Например, в файтинге Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 она отрабатывает удары и захваты, а в Marvel: Avengers Alliance 2 бросает вызов самому Таносу.

Но, как это обычно бывает, больше всех Женщину-Халка на экране представила порноиндустрия. В 2013 году известный режиссёр Аксель Браун выпустил очередную порнопародию на супергероев, на сей раз уделив особое внимание большой зелёной женщине. She-Hulk XXX: An Axel Braun Parody рассказывает о первых приключениях Дженнифер Уолтерс, о её схватке с Титанией и о том, как она смогла уйти от зловещей организации «Гидра». Как и многие другие проекты Брауна, фильм неплохо смотрится даже без сцен 18+. Такого сюжета в сериале мы вряд ли дождёмся, а жаль.

Добро пожаловать в киновселенную

Женщина-Халк — не самый популярный персонаж комиксов Marvel. За исключением пары моментов в её биографии, она всегда оставалась где-то за кулисами: появлялась для какого-то сюжетного момента, чтобы потом снова исчезнуть. С учётом же того, что Marvel формирует новую команду Мстителей, героиня может оказаться крайне полезной. С одной стороны, Женщина-Халк — это свежая кровь, а с другой — знакомый и понятный образ как для сценаристов, так и для зрителей.

Что касается сериала и того, какие моменты из комиксов в него перенесут, пока непонятно, при каких обстоятельствах Дженнифер в исполнении Татьяны Маслани («Тёмное дитя») превратится в Халка, поскольку в первом трейлере на это нет прямых указаний. Предположительно она станет жертвой автокатастрофы, и спасти её сможет только кровь Брюса Беннера. Герой Марка Руффало будет отвечать за тренировки и адаптацию Дженнифер — он объяснит ей природу новых сил и поможет справиться с изменениями в жизни.

В сериале точно появится одна из главных противниц Женщины-Халка — Титания: её сыграет Джамила Джамил («В лучшем мире»). О её истории происхождения, впрочем, пока тоже ничего не известно. Титания появилась лишь в сцене драки в зале суда, а вот что послужило причиной схватки — не совсем ясно.

Как и в комиксах, Дженнифер станет защитником сверхлюдей и будет разрываться между желанием жить простой жизнью адвоката и новыми обязательствами сверхчеловека. И видимо, первым в клиенты к ней попадёт Эмиль Блонски (Мерзость).

Если верить слухам, в сериале появится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса. Актёр вернулся к этой роли в последнем фильме про Человека-паука («Человек-паук: Нет пути домой», 2021), что вызвало бурю фанатского восторга. Появление этого персонажа в сериале видится вполне логичным, поскольку Сорвиголова тоже адвокат. Профессиональная связь персонажей может дать старт интересным взаимоотношениям.

Кроме того, в сериале Бенедикт Вонг снова исполнит роль Верховного чародея Вонга. И хотя на первый взгляд непонятно, зачем он там нужен, в фильме «Шан-Чи» по некой причине именно Вонг как-то связан с Эмилем Блонски. Возможно, их дружбу раскроют в сериале.

Что касается общего настроения, то в глаза сразу бросается комедийный тон сериала и его лёгкая атмосфера. Судя по тизеру, нас ждут моменты разрушения четвёртой стены и другие подобные художественные приёмы. Об этом, например, свидетельствуют кадры, где Дженнифер и Брюс одеты по моде 1980-х годов; по качеству изображения также напоминают телевидение тех лет. С учётом того, как Marvel любит экспериментировать с подачей и способом повествования в своих сериалах, охотно верится, что сценаристы не забросят такую яркую особенность образа героини.

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Дженнифер Уолтерс — персонаж непростой. Она родилась по чисто коммерческим причинам, однако в итоге стала самостоятельным героем — хоть и не самым популярным, но самобытным, со своим характером и долгой историей. Надеемся, что создатели сериала с любовью подойдут к воссозданию её образа на телеэкране. И что в случае успеха в следующий раз мы увидим её уже на большом экране.