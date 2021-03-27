СМИ: Джордж Мартин подписал масштабный пятилетний договор с HBO

По данным The Hollywood Reporter, автор цикла «Песнь льда и огня» подписал крупный контракт на производство контента для сети и стрим-сервиса HBO Max. Cообщается, что контракт писателя рассчитан на пять лет, THR оценивает его в восьмизначную сумму.

На данный момент в разработке HBO находится пять проектов во вселенной «Песни льда и огня», в частности, приквелы «Игры престолов». Один сериал — «Дом дракона» — уже получил зеленый свет.

«Дом Дракона»

«Дом Дракона» основан на псевдоисторической книге Джорджа Мартина «Пламя и Кровь», посвящённой трём века правления династии Таргариенов. События сериала также происходят за 300 лет до событий «Игры престолов» и рассказывают историю Дома Таргариенов во время их правления Вестеросом. События в шоу в конечном итоге приведут к знаменитой гражданской войне между двумя вествями дома Таргариенов — Танцу драконов.

В сериале снимутся Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн и Мэтт Смит, а в качестве шоураннеров выступят Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник (снял некоторые из лучших эпизодов «Игры престолов», в том числе «Битву бастардов»). Как и у всех приквелов «Игры престолов», которые находятся в разработке, исполнительным продюсером будет Джордж Р. Р. Мартин.

«Дом Дракона» будет сниматься в Англии (в отличие от «Игры престолов», съёмки которой проходили в Северной Ирландии), и ожидается, что его производство начнется в апреле. Первый сезон будет состоять из 10 серий и выйдет в эфир в 2022 году.

Немного о приквелах, которые находятся в разработке:

«Нимерия» / «Десять тысяч кораблей»

Сюжет вращается вокруг воинственной королевы Нимерии, прародительницы Дома Мартелл, основавшей королевство Дорн. Нимерия стала столь легендарной в мире «Песни льда и пламени», что в «Игре престолов» целых два персонажа носили ее имя — Песчаная змейка Нимерия Сэнд и лютоволк Арьи. История Нимерии происходит примерно за 1000 лет до событий «Игры престолов», это наиболее ранний период на временной шкале Вестероса, который планиурют экранизировать в приквелах на данный момент. Рабочее название проекта — «Десять тысяч кораблей», это отсылка к тому, что Нимерия приказала сжечь все свои корабли после того, как она перебросила свою армию из Эссоса в Дорн, чтобы не было пути назад.

Морская змея / «Девять путешествий»

Над этим проектом будет работать Бруно Хеллер, снявший сериалы «Рим» и «Готэм». Сериал расскажет о Корлисе Веларионе, главе Дома Веларион, также известном как Морская змея, который бороздил моря на своём корабле «Морской змей» и исследовал новые земли. Персонаж-мореплаватель также появляется в приквеле «Дом дракона», в котором его роль исполняет британский актер Стив Туссэн. В преданиях Д. Р. Р. Мартина Веларион — муж принцессы Рейнис Таргариен, которую в «Доме дракона«играет Ева Бест.

«Блошиный Конец»

Это спин-офф, рассказывающий о жизни бедных людей в трущобах столицы Семи королевств. Блошиное дно — это беднейший район трущоб Королевской Гавани, лабиринт узких улочек столичного города, где родились такие персонажи, как Давос Сиворт и Джендри Баратеон. The Hollywood Reporter предполагает, что по атмосфере проект будет больше напоминать «Острые козырьки» в Вестеросе, исследуя жизнь обычных людей и преступный мир, а не могущественных лордов и дам.

«Повести о Дунке и Эгге»

Проект основан на популярных новеллах Джорджа Мартина «Межевой рыцарь» (1998), «Присяжный рыцарь» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). Он расскажет о приключениях межевого рыцаря сира Дункана Высокого (Дунк) и его оруженосца (Эгг), который позже стал королем Эйгоном V Таргариеном. Действие происходит за 90 лет до событий «Игры престолов».

Анимационный сериал

Подробностей об этом проекте пока нет, известно лишь, что шоу будет ориентировано на взрослую аудиторию.

Также Джордж Мартин экранизирует для HBO сериалы по мотивам романов «Знаки дороги» Роджера Желязны 1979 года и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор, постапокалиптического юношеского фэнтези 2011 года.