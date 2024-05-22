СМИ: как в «Ведьмаке» обыграют замену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники раскрыл, как именно в четвертом сезоне «Ведьмака» обыграют замену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта.

Осторожно, спойлеры!

В начале зрителям покажут сцену, действие которой развернется спустя столетие после сериала. В ней странствующий рассказчик Стрибог рассказывает легенду о Геральте из Ривии группе детей.

По ходу рассказа дети будут вбрасывать свои версии происходящего, а Стрибог — поправлять их и говорить: «Этого не было» или он «Он выглядел не так». А монтаж с каждой поправкой будет показывать все более правильную версию.

Четвертый сезон выйдет в 2025 году.