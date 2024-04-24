СМИ: «Кибердеревню» продлили на второй сезон

Telegram-канал «Новости кинопроизводства» рассказал, что «Кинопоиск» продлил «Кибердеревню» на второй сезон.

Совсем не удивительно с учетом того, что сериал стал четвертым самым популярным проектом в онлайн-кинотеатре среди подписчиков,

На посту режиссера во втором сезоне останется Сергей Васильев. А всего в продолжении будет 10 эпизодов.

Премьера состоится в 2025 году.