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    Новости

    СМИ: Konami готовит три с половиной игры по Silent Hill — в том числе ремейк второй части!

    17 мая 2022
    17.05.2022
    226
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    Вчера сразу несколько инсайдеров поделились новыми подробностями о грядущих играх во вселенной Silent Hill. А вскоре после этого портал VGC подтвердил их информацию и раскрыл свежие детали.

    Так, Konami планирует выпустить эпизодическую игру по Silent Hill, в которой каждая «серия» будет самостоятельной историей. Ранее компания хотела отдать проект в руки Annapurna Interactive, известной по Outer Wilds. Но пока непонятно, состоялась ли сделка между ними.

    Помимо нее в разработке находятся еще две с половиной игры во франшизе. Эта самая «половина» относится к игре-тизеру в духе P.T. под рабочим названием Sakura. Именно ее скриншоты ранее опубликовал инсайдер Dusk Golem.

    Кто занимается полноценной игрой, пока не известно. Упоминается лишь некая «известная японская студия», но не Kojima Productions.

    В то же время Bloober Team, ответственная за серию Layers of Fear и The Medium, работает над ремейком Silent Hill 2. В нем будут переработанные ИИ, анимации, головоломки и несколько альтернативных концовок. Сама игра станет временным эксклюзивом PS5.

    К слову, в Bloober Team также обсуждают разработку полноценных частей Silent Hill. Но подробностей об этом пока нет.

    По данным Dusk Golem, Konami хотела выпустит новые игры по Silent Hill еще в 2018 году, но отказалась от этой задумки, чтобы полностью воскресить франшизу.

    Игра, скриншоты которой были ранее опубликованы, должна была выйти в 2021-м, однако из-за пандемии коронавируса планы компании изменились.

    Не исключено, что анонсы новых Silent Hill состоятся уже в этом году.

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    Когда будет анонс, неизвестно.

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