Кто сыграет главных героев в зомби-триллере «28 лет спустя»

Сразу несколько профильных изданий — Deadline и The Hollywood Reporter — раскрыли имена исполнителей главных ролей в сиквеле «28 дней спустя» под названием «28 лет спустя».

В зомби-триллере сыграют Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Рэйф Файнс («Отель “Гранд Будапешт”») и Джоди Комер («Убивая Еву»).

В планах сразу несколько новых фильмов во франшизе. Первую снимет Дэнни Бойл, приложивший руку к оригинальной картине, а вторую — Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»).

У «28 лет спустя» пока нет даты выхода.