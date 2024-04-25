Кто сыграет главных героев в зомби-триллере «28 лет спустя»

Сразу несколько профильных изданий — Deadline и The Hollywood Reporter — раскрыли имена исполнителей главных ролей в сиквеле «28 дней спустя» под названием «28 лет спустя».
В зомби-триллере сыграют Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Рэйф Файнс («Отель “Гранд Будапешт”») и Джоди Комер («Убивая Еву»).
В планах сразу несколько новых фильмов во франшизе. Первую снимет Дэнни Бойл, приложивший руку к оригинальной картине, а вторую — Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»).
У «28 лет спустя» пока нет даты выхода.
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