СМИ: Майкл Б. Джордан и HBO Max работают над мини-сериалом о темнокожем Супермене Вэл-Зоде

По данным Collider, компания Майкла Б. Джордана Outlier Society и HBO Max начали производство сериала про Вэл-Зода — одну из версий Супермена из мультивселенной DC. Вэл-Зод был создан Томом Тейлором, Николой Скотт и Робсоном Роча и появился в 2014 году в Earth 2#19. Он стал новым Суперменом на Земле-2 после того, как Кларк Кент погиб в первой войне планеты с Апоколипсом.

Пока проект находится на самых ранних стадиях производства. Майкл Б. Джордан, известный по ролям в «Криде», «Чёрной пантере» и «Станции „Фрутвейл“», пока что занимает только пост продюсера. Компания также наняла сценариста для работы над проектом, но его личность пока не раскрывается.

Мини-сериал никак не будет связан с фильмом Warner Bros. о темнокожем Супермене, который продюсирует Джей Джей Абрамс. В статье Collider сообщается, что ранее Джордан вёл переговоры об участии в проекте, но отказался. Издание ссылается на статью журналистки Джейми Броуднэкс для Black Girl Nerds, согласно которой отказ Джордана был связан с тем, что в фильме темнокожим сделают именно Кларка Кента, хоть есть уже существующие версии темнокожего Супермена из альтернативных вселенных. Джордан не хотел играть чёрную версию белого персонажа и настоял на разработке собственной истории на основе комикса о Вэл-Зоде.