    3
    Новости

    СМИ: Майкл Б. Джордан и HBO Max работают над мини-сериалом о темнокожем Супермене Вэл-Зоде

    24 июля 2021
    24.07.2021
    53
    1 минута на чтение
    1

    По данным Collider, компания Майкла Б. Джордана Outlier Society и HBO Max начали производство сериала про Вэл-Зода — одну из версий Супермена из мультивселенной DC. Вэл-Зод был создан Томом Тейлором, Николой Скотт и Робсоном Роча и появился в 2014 году в Earth 2#19. Он стал новым Суперменом на Земле-2 после того, как Кларк Кент погиб в первой войне планеты с Апоколипсом.

    Пока проект находится на самых ранних стадиях производства. Майкл Б. Джордан, известный по ролям в «Криде», «Чёрной пантере» и «Станции „Фрутвейл“», пока что занимает только пост продюсера. Компания также наняла сценариста для работы над проектом, но его личность пока не раскрывается.

    Мини-сериал никак не будет связан с фильмом Warner Bros. о темнокожем Супермене, который продюсирует Джей Джей Абрамс. В статье Collider сообщается, что ранее Джордан вёл переговоры об участии в проекте, но отказался. Издание ссылается на статью журналистки Джейми Броуднэкс для Black Girl Nerds, согласно которой отказ Джордана был связан с тем, что в фильме темнокожим сделают именно Кларка Кента, хоть есть уже существующие версии темнокожего Супермена из альтернативных вселенных. Джордан не хотел играть чёрную версию белого персонажа и настоял на разработке собственной истории на основе комикса о Вэл-Зоде.

    Читайте также

    СМИ: новый Супермен будет темнокожим

    СМИ: новый Супермен будет темнокожим

     Дмитрий Кинский |  27.02.2021

    Сначала на эту роль хотели пригласить Майкла Б. Джордана.

    СМИ: WB хочет перезапустить «Супермена» с темнокожим режиссером

    СМИ: WB хочет перезапустить «Супермена» с темнокожим режиссером

     Дмитрий Кинский |  05.05.2021

    Кандидаты пересекаются с Marvel, которая ищет режиссера «Блэйда».

    Заку Снайдеру понравилась идея фильма с темнокожим Суперменом

    Заку Снайдеру понравилась идея фильма с темнокожим Суперменом

     Дмитрий Кинский |  13.05.2021

    Но он не в курсе планов WB.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Девушки из воды. Русалки и другие обитательницы водоёмов
    0
    20479
    Девушки из воды. Русалки и другие обитательницы водоёмов

    Русалки, нимфы, наяды и другие прекрасные и опасные мифические существа.

    Читаем книгу: Полина Граф «Монструм»
    0
    57447
    Читаем книгу: Полина Граф «Монструм»

    Фэнтезийная космоопера, в которой небесные тела — это разные расы из различных префектур.

    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion
    0
    140527
    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion

    Двадцать минут превозмоганий!

    Улица страха
    0
    70416
    Ужасы нашего городка. Обзор трилогии Netflix «Улица страха»

    Неожиданно хорошая экранизация книжного сериала Р. Л. Стайна, в которой от оригинала не осталось практически ничего

    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву
    0
    269693
    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

    Головка пальца ноги.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 1
    0
    134974
    Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее». Отличный сборник незаслуженно забытого автора

    Необычный, странный, со своим специфическим стилем, он и сейчас выглядит немного непривычным.

    Американский вампир
    0
    175573
    Хорошие, плохие, звёздно-полосатые: серия комиксов «Американский вампир»

    Взгляд на эволюцию американской нации со стороны бессмертных.

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»
    0
    191298
    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»

    Киллербот отправляется в большое приключение.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить