Заку Снайдеру понравилась идея фильма с темнокожим Суперменом

Зак Снайдер в одном из интервью внезапно признался, что ему нравится идея перезапуска «Супермена» с темнокожим актером в главной роли.
Тем не менее режиссер все равно отдает предпочтение Генри Кавиллу.
Я люблю Джей Джея Абрамса, мне нравится то, что он делал в прошлом. Интересно посмотреть, что в конечном итоге получится. Это смелый и крутой шаг, который давно назревал. Но в то же время я, конечно, люблю Генри Кавилла как Супермена. Это мой Супермен.
При этом постановщик лично не в курсе планов Warner Bros., поэтому ему остается просто ждать и смотреть, что у нее получится. По его словам, это интересный вектор развития.
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