СМИ: WB хочет перезапустить «Супермена» с темнокожим режиссером

Журналисты The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники поделилось некоторыми подробностями о перезапуске «Супермена» с темнокожем актером в главной роли.
Выяснилось, что Джей Джей Абрамс выступит только продюсером, а на должности постановщика Warner Bros. хочет видеть темнокожего режиссера.
Список потенциальных режиссеров кинокомикса частично пересекается с Marvel, которая сейчас ищет постановщика нового «Блэйда». В их числе Стивен Кейпл-младший («Крид 2»), Джей Ди Диллард («Утопия»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами) и Шака Кинг («Иуда и черный мессия»).
Сценарий, за который отвечает Та-Нехиси Коутс («Между миром и мной»), будет готов примерно к декабрю. Также стало известно, что Marvel отложила производство «Блэйда» до 2022-го.
Как отмечают инсайдеры, фильм не будет привязан к киновселенной Marvel. При этом за основу хотят взять классические комиксы о Супермене, а сюжет картины может развернуться в 20 веке — это лишь один из вариантов.
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Сначала на эту роль хотели пригласить Майкла Б. Джордана.
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