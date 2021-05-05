СМИ: WB хочет перезапустить «Супермена» с темнокожим режиссером

Журналисты The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники поделилось некоторыми подробностями о перезапуске «Супермена» с темнокожем актером в главной роли.

Выяснилось, что Джей Джей Абрамс выступит только продюсером, а на должности постановщика Warner Bros. хочет видеть темнокожего режиссера.

Список потенциальных режиссеров кинокомикса частично пересекается с Marvel, которая сейчас ищет постановщика нового «Блэйда». В их числе Стивен Кейпл-младший («Крид 2»), Джей Ди Диллард («Утопия»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами) и Шака Кинг («Иуда и черный мессия»).

Сценарий, за который отвечает Та-Нехиси Коутс («Между миром и мной»), будет готов примерно к декабрю. Также стало известно, что Marvel отложила производство «Блэйда» до 2022-го.

Как отмечают инсайдеры, фильм не будет привязан к киновселенной Marvel. При этом за основу хотят взять классические комиксы о Супермене, а сюжет картины может развернуться в 20 веке — это лишь один из вариантов.