СМИ: съемки «Бегущего по лезвию 2099» начнутся в апреле

Как сообщает издание Deadline, полноценное производство сериала «Бегущий по лезвию 2099» начнется в апреле в Праге.

Режиссером и исполнительным продюсером первых двух эпизодов выступит Джонатан ван Тюллекен, известный по «Отбросам» и «Загрузке». Изначально вместо него был Джереми Подесву, но тот оставил проект из-за конфликта расписаний.

На посту шоураннера — Силка Луиза, приложившая руку к сериалу по Halo и мини-сериалу «Сияющая». Ридли Скотт, снявший оригинальный фильм, тоже принимает участие в работе.

У сериала пока нет даты выхода. Об актерском составе тоже пока нет информации.