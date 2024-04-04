СМИ: «Супергерл» может снять режиссер «Круэллы»

Сразу несколько СМИ рассказали, что режиссер Крэйг Гиллеспи ведет переговоры о съемках фильма про Супергерл.

Постановщик известен по фильмам «Тоня против всех», «Круэлла» и «Рука на миллион».

Если стороны придут к соглашению, то полноценное производство картины начнется уже в конце 2024 года.

Напомним, главную роль исполнит звезда Милли Олкок, которая сыграла в «Доме дракона» (приквел «Игры престолов»).

Даты премьеры пока нет.