    Новости

    СМИ: «Супергерл» может снять режиссер «Круэллы»

    4 апреля 2024
    Фото аватара
    04.04.2024
    4
    0 минут на чтение
    СМИ: «Супергерл» может снять режиссер «Круэллы»

    Сразу несколько СМИ рассказали, что режиссер Крэйг Гиллеспи ведет переговоры о съемках фильма про Супергерл.

    Постановщик известен по фильмам «Тоня против всех», «Круэлла» и «Рука на миллион».

    Если стороны придут к соглашению, то полноценное производство картины начнется уже в конце 2024 года.

    Напомним, главную роль исполнит звезда Милли Олкок, которая сыграла в «Доме дракона» (приквел «Игры престолов»).

    Даты премьеры пока нет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Белое пластиковое небо» — ты бы любил меня, если бы я была деревом? 6
    0
    40016
    «Белое пластиковое небо» — ты бы любил меня, если бы я была деревом?

    Ротоскопическая антиутопия о выживании в постапокалиптической Венгрии

    Какие сериалы смотреть в апреле 2024? Fallout, Звёздный путь, Наклз и Спайдервик 5
    0
    50376
    Какие сериалы смотреть в апреле 2024? Fallout, Звёздный путь, Наклз и Спайдервик

    А ещё — умираем со стыда от российского сериала и любуемся корейской версией «Паразита».

    Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов 12
    0
    108059
    Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов

    12 аниме на все месяцы года

    Брендон Сандерсон «Космер. Тайная история». Сказания Осколков
    0
    105335
    Брендон Сандерсон «Космер. Тайная история». Сказания Осколков

    Необязательное дополнение к знаменитым романам

    Какие фильмы смотреть онлайн в апреле 2024? Зарубежные фантастические премьеры 5
    0
    141032
    Какие фильмы смотреть онлайн в апреле 2024? Зарубежные фантастические премьеры

    Полнометражка по аниме, предыстория антихриста, дикий фильм про снежного человека и «Пинки и Брейн» вживую.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2024-го
    0
    153854
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2024-го

    Фантастические книги апреля: от Марии Семёновой и Дяченко до Марты Уэллс и Ника Харкуэя

    Художник Денис Жбанков: лесная хтонь, потусторонние монстры и мёртвые астронавты 2
    0
    239762
    Художник Денис Жбанков: лесная хтонь, лавкрафтианские монстры и мёртвые астронавты

    Российский художник — о том, почему в игровой индустрии надо быть многозадачным, что ждёт цифровую живопись и как рисовать монстров из отечественной глубинки.

    Читаем отрывок из романа Ника Харкуэя «Ангелотворец»
    0
    207766
    Читаем отрывок из романа Ника Харкуэя «Ангелотворец»

    Отрывок, в котором два джентльмена делают главному герою, от которого смертельно опасно отказаться.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить