СМИ: «Супергерл» может снять режиссер «Круэллы»

Сразу несколько СМИ рассказали, что режиссер Крэйг Гиллеспи ведет переговоры о съемках фильма про Супергерл.
Постановщик известен по фильмам «Тоня против всех», «Круэлла» и «Рука на миллион».
Если стороны придут к соглашению, то полноценное производство картины начнется уже в конце 2024 года.
Напомним, главную роль исполнит звезда Милли Олкок, которая сыграла в «Доме дракона» (приквел «Игры престолов»).
Даты премьеры пока нет.
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