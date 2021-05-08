СМИ: в разработке осовремененная версия хоррора 1978 года «Лица смерти»

Издание Hollywood Reporter сообщает, что студия Legendary Entertainment запустила в разработку осовремененную версию культового хоррора 1978 года «Лица смерти».

«Лица смерти» — это псевдодокументальный фильм, популярный в эпоху VHS. Он снят как композиция документальных кадров смертей и съёмок тел после смерти, вскрытия и т.п. Первый фильм был выпущен в кинотеатрах, но культовость он приобрёл позднее, в 1980-е, когда его начали распространять в виде копий, которые тайком брались напрокат и передавались. Сейчас известно, что многие сцены не являются документальными, это реконструкции и постановочные кадры, однако изначально фильм преподносился как документальный, из-за чего он получил огромную популярность и вызвал множество дискуссий и даже запрет в четырёх странах.

Компания Legendary Entertainment, которая сейчас поймала волну успеха с «Годзиллой против Конга», приобрела права на фильм с целью запуска новой франшизы ужасов. Новой версией фильма займутся Иса Маццеи и Дэниел Голдхабер, авторы триллера 2018 года «Веб-камера». Они напишут сценарий и выступят в роли режиссёров.

Главная героиня фильма — модератора сайта, похожего на YouTube, и её работа состоит в фильтрации платформы, чтобы на неё не попадал жестокий или оскорбительный контент. При этом сама героиня борется с последствиями серьёзной психологической травмы. Однажды в ходе работы она натыкается на группу, которая воссоздаёт сцены смерти из оригинального фильма. Задачей героини становится выяснение того, являются ли эти убийства настоящими или постановочными.

Иса Маццеи имеет опыт работы с этой стороной Интернета: раньше она работала в вебкам-бизнесе и описала этот опыт своих мемуарах, которые и послужили основой для фильма ужасов «Веб-камера».