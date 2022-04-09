Сорежиссёр «Человека-паука: Через вселенные» Питер Рэмзи снимет один из эпизодов сериала «Асока»

The Hollywood Reporter сообщает , что сорежиссёр мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Питер Рэмзи поставит как минимум один эпизод сериала «Асока» по «Звёздный войнам». Сколько эпизодов будет в сериале, пока неясно.
Съёмки планируют начать в Лос-Анджелесе уже до конца апреля.
Действие сериала разворачивается в хронологии «Мандалорца», а в центре сюжета — Асока Тано, бывший падаван Энакина Скайуокера. Ранее она отправилась на поиски гранд-адмирала Трауна, чтобы выведать информацию о джедае Эзра Бриджере.
Роль Асоки Тано исполнит Розарио Доусон, которая ранее появлялась в этом образе во втором сезоне «Мандалорца». В сериале также появится Дарт Вейдер, которого снова должен сыграть Хейден Кристенсен.
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Дмитрий Кинский | 29.10.2021
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