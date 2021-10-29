«Звездные войны: Асока»: синопсис, персонажи и другие детали

В 2022 году выйдет сольный сериал по «Звездным войнам» об Асоке Тано, съемки которого должны стартовать до конца 2021-го. Пока заявлен всего один сезон с часовыми эпизодами.
Мы собрали всю известную на данный момент информацию о проекте.
Сюжет
Действие сериала разворачивается в хронологии «Мандалорца», а в центре сюжета — Асока Тано, бывший падаван Энакина Скайуокера.
Под присмотром Энакина — героя Войн клонов — Асока превратилась из упорной ученицы в зрелого лидера. Но ее судьба отличается от других рыцарей-джедаев.
Асока охотится за злым гранд-адмиралом Трауном в надежде, что это поможет ей найти пропавшего Эзру Бриджера, молодого джедая, исчезнувшего вместе с Трауном много лет назад.
Персонажи
Роль Асоки Тано вновь исполнит Розарио Доусон, которая ранее появлялась в этом образе во втором сезоне «Мандалорца».
Источники THR сообщают, что в сериале появится Дарт Вейдер, которого снова должен сыграть Хейден Кристенсен.
Поскольку сюжет «Асоки» будет связан с Трауном и Эзрой Бриджером, в сериале они тоже должны появиться. Как сообщают инсайдеры, роль первого досталась Ларсу Миккельсену (именно он подарил голос гранд-адмиралу в «Повстанцах»), а второго — звезде «Аладдина» Мене Мессуде.
Также в «Звездные войны: Асока» должна заглянуть старая знакомая Тано — Баррисс Оффи, предавшая Орден джедаев. Кто сыграет героиню, пока неизвестно.
А еще авторы сейчас ищут актера на роль Риза: 20-летнего мужчину, одинокого волка, мудрого не по годам и способного справиться с любыми жизненными трудностями.
Авторский состав
Шоураннером и главным сценаристом выступит исполнительный директор Lucasfilm и соавтор «Звездных войн: Войны клонов», «Повстанцев» и «Мандалорца» Дейв Филони.
Кроме того, в числе продюсеров числятся шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро и глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Какие режиссеры примут участие в проекте, пока неизвестно. Но можно предположить, что часть постановщиков «Мандалорца» снимут несколько эпизодов «Асоки».
Материал будет обновлять по мере поступления новой информации.
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