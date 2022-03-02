Создатель «Мистера Робота» снимет сериал по «Метрополису» Фрица Ланга

Новости из параллельного мира.

Шоураннер «Мистера Робота» Сэм Исмейл займётся сериалом по мотивам легендарной фантастической антиутопии 1927 года «Метрополис» Фрица Ланга. Исмейл также займёт должность шоураннера. Проект приютила Apple TV+, производством займётся Universal Cable Productions.

«Метрополис» — немой фильм о городе будущего — можно считать одним из родоначальников фантастического кино. Его считают завершением и высшей точкой немецкого киноэкспрессионизма.