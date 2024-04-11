Создатель сериала «Герои» работает над еще одним продолжением

По данным издания Deadline, создатель «Героев» Тим Кринг решил сделать еще один мягкий перезапуск фантастического сериала 2006 года под названием «Герои: Затмение».
Действие развернется спустя годы после событий оригинального сериала, когда пробудятся новые эво и откроют в себе силы, которые изменят их жизнь.
Причем в продолжении появятся не только новые злодеи, но и уже знакомые по первому сериалу враги. А вот кто именно, пока не уточняется.
В 2015 году, кстати, уже выходило продолжение «Героев» от того же Кринга, но его закрыли после первого же сезона.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.