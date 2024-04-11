    Новости

    Создатель сериала «Герои» работает над еще одним продолжением

    11 апреля 2024
    Фото аватара
    11.04.2024
    160
    0 минут на чтение
    Создатель сериала «Герои» работает над еще одним продолжением

    По данным издания Deadline, создатель «Героев» Тим Кринг решил сделать еще один мягкий перезапуск фантастического сериала 2006 года под названием «Герои: Затмение».

    Действие развернется спустя годы после событий оригинального сериала, когда пробудятся новые эво и откроют в себе силы, которые изменят их жизнь.

    Причем в продолжении появятся не только новые злодеи, но и уже знакомые по первому сериалу враги. А вот кто именно, пока не уточняется.

    В 2015 году, кстати, уже выходило продолжение «Героев» от того же Кринга, но его закрыли после первого же сезона.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Что почитать? Попаданцы в прошлое: российская фантастика
    0
    1686
    Что почитать? Попаданцы в прошлое: российская фантастика

    Ещё пять героев, которые заблудились во тьме веков, — на сей раз русские.

    Фильм «Сто лет тому вперёд»: гиковское зрелище или кринж? Алисоман против киномана 11
    0
    7298
    Фильм «Сто лет тому вперёд»: гиковское зрелище или кринж? Алисоман против киномана

    Мнения разделились — и, возможно, совсем не так, как вы ожидаете.

    У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый» 2
    0
    47400
    У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый»

    Адреналиновый сёнэн с жирным акцентом на экшен и неожиданные сюжетные повороты.

    «Космонавт»: кино об одиночестве и космическом пауке-психотерапевте 3
    0
    60703
    «Космонавт»: кино об одиночестве и космическом пауке-психотерапевте

    Философская история печального чешского космонавта и дружелюбного инопланетного паука

    Роберт Сойер «Оппенгеймер. Альтернатива». Создатель бомбы спасает мир
    0
    67563
    Роберт Сойер «Оппенгеймер. Альтернатива». Создатель бомбы спасает мир

    Фантастическая история великого учёного. И это не фильм

    Читаем книгу: Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Собирая осколки»
    0
    104749
    Читаем книгу: Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Собирая осколки»

    Когда-то она поражалась жестокости преподавателей – теперь сама не знает пощады.

    Восходящее солнце безумия: самые странные японские фантастические фильмы 24
    0
    157786
    Восходящее солнце безумия: самые странные японские фантастические фильмы

    Будни токийского супергероя, спасение мира в компании демонов, отряд боевых красоток — и весь остальной треш, который способна породить фантазия японских режиссёров.

    Художница Татьяна Киргетова: прекрасные демоны, утончённые эльфы и отважные воительницы 3
    0
    266132
    Художница Татьяна Киргетова: прекрасные демоны, утончённые эльфы и отважные воительницы

    Новосибирская художница — о работе над карточными играми Magic: The Gathering и Legend of the Cryptids, пафосных иллюстрациях и любви к кошкам.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить