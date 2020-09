Создатель «Братьев Вентура» рассказал, что Adult Swim закрыл проект. Канал ищет возможность продолжить шоу

Шоураннер мультсериала «Братья Вентура» Джексон Паблик рассказал в твиттере, что Adult Swim прикрыл проект.

Unfortunately, it’s true: #VentureBros has been canceled. We got the highly disappointing news a few months ago, while we were writing what would have been season 8. We thank you, our amazing fans, for 17 years of your kind (and patient) attention. And, as always, We Love You. — Jackson Publick (@jacksonpublick) September 7, 2020

К сожалению, это правда. «Братьев Вентуру» отменили. Нас очень расстроили эти новости несколько месяцев назад, когда мы работали над сценариями восьмого сезона. Спасибо вам, наши изумительные фанаты, за вашу доброту, внимание и терпение. И, как всегда, мы вас любим!

Отмену подтвердил и Джеймс Урбаниак, один из актёров.

So, as it must to all, cancellation has come for The Venture Bros. The pilot aired 17 years ago, which means the show was almost old enough to vote. It was one of the great gifts of my life & career. The fans were, quite simply, the best. Thank you, everybody. Go. Team. Venture! pic.twitter.com/MPMAvWS6Z4 — James Urbaniak (@JamesUrbaniak) September 8, 2020

Как оно и должно было когда-нибудь случиться, «Братья Вентура» закрываются. Пилот вышел в эфир 17 лет назад, а это значит, что сериал почти взрослый, чтобы уже голосовать. Это был один из величайших подарков в моей жизни и карьере. Фанаты, попросту говоря, были лучшими. Спасибо всем.

Спустя несколько часов на посты отреагировал канал Adult Swim.

We also want more Venture Bros. and have been working with Jackson and Doc to find another way to continue the Venture Bros. story. — adultswim (@adultswim) September 8, 2020

Мы тоже хотим видеть больше «Братьев Вентура». Сейчас мы вместе с Джексоном и Доком ищет другие способы продолжить историю братьев.

«Братья Вентура» стартовали в 2003 году, и с тех у мультсериала вышло 7 сезонов — это 67 эпизодов. Последние показывали в июне 2019-го.