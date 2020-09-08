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    Новости

    Создатель «Братьев Вентура» рассказал, что Adult Swim закрыл проект. Канал ищет возможность продолжить шоу

    8 сентября 2020
    Кот-император
    08.09.2020
    3238
    1 минута на чтение
    Создатели «Братьев Вентура» рассказали, что Adult Swim закрыл проект. Канал ищет возможность продолжить шоу

    Шоураннер мультсериала «Братья Вентура» Джексон Паблик рассказал в твиттере, что Adult Swim прикрыл проект.

    К сожалению, это правда. «Братьев Вентуру» отменили. Нас очень расстроили эти новости несколько месяцев назад, когда мы работали над сценариями восьмого сезона. Спасибо вам, наши изумительные фанаты, за вашу доброту, внимание и терпение. И, как всегда, мы вас любим!

    Отмену подтвердил и Джеймс Урбаниак, один из актёров.

    Как оно и должно было когда-нибудь случиться, «Братья Вентура» закрываются. Пилот вышел в эфир 17 лет назад, а это значит, что сериал почти взрослый, чтобы уже голосовать. Это был один из величайших подарков в моей жизни и карьере.  Фанаты, попросту говоря, были лучшими. Спасибо всем.

    Спустя несколько часов на посты отреагировал канал Adult Swim.

    Мы тоже хотим видеть больше «Братьев Вентура». Сейчас мы вместе с Джексоном и Доком ищет другие способы продолжить историю братьев. 

    «Братья Вентура» стартовали в 2003 году, и с тех у мультсериала вышло 7 сезонов — это 67 эпизодов. Последние показывали в июне 2019-го.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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