Spelljammer и Dragonlance возвращаются в Dungeons & Dragons

21 апреля прошёл первый онлайн-стрим, посвящёный D&D. Wizards of the Coast его так и назвали — D&D Direct. На нём анонсировали несколько новостей по Dungeons & Dragons, включая возвращение долгожданных сеттингов.

Прежде всего, компания показала набор книг по Spelljammer с подзаголовком Adventure in Space.

В него входят три книги по 64 страницы:

The Astral Adventurer’s Guide — руководство для игроков ведущих представляет основные особенности сеттинга, новые варианты для персонажей, корабли-спеллджаммеры для путешествий и новые расы вроде астральных эльфов и плазмоидов.

Boo’s Astral Menagerie — книга для ведущих с описанием более 60 существ, которых можно обнаружить в Астральном море и Диком космосе: астральные эльфы, лунные и солнечные драконы, космические ужасы и даже космические клоуны.

Light of Xaryxis — приключение для персонажей с уровня 5 по 8.

А ещё в набор войдут ширма ведущего и двухсторонняя карта.

Предзаказ уже открыт, в продажу поступит 16 августа. Как приобрести книги из России и увидим ли мы их когда-нибудь на русском — вопрос другой.

А вот знаменитый Dragonlance придётся подождать — книгу обещают выпустить вместе с новым приключением ориентировочно к концу 2022-го. Никаких подробностей нет, только тизер.

А ещё пару минут уделили будущему фильму по D&D. У картины появился подзаголовок: «Честь среди воров». Картина запланирована на 3 марта 2022-го. Главную роль в нём сыграл Крис Пайн.