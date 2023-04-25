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    Новости

    Спин-офф «Человека-паука» про Крейвена-охотника получил рейтинг R

    25 апреля 2023
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    25.04.2023
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    Спин-офф «Человека-паука» про Крейвена-охотника получил рейтинг R

    На фестивале CinemaCon, который стартовал в Лас-Вегасе, Sony представила первый отрывок из грядущего супергеройского боевика «Крейвен-охотник», который посвящён одному из противников Человека-паука. Отрывок представил Аарон Тейлор-Джонсон, исполнитель главной роли.

    В отрывке Крейвен расправлялся с противниками при помощи когтей, и журналисты Variety отмечают, что на экране полно крови. Тейлор-Джонсон отметил, что этот фильм Marvel ощущается «приземлённым». «Мы знаем, что он дикий охотник, профессиональный убийца».

    Также актёр подтвердил, что фильм получил «взрослый» рейтинг R — хотя ранее ни «Веном», ни «Морбиус» не выходили с таким рейтингом.

    Крейвен Охотник — один из самых известных противников Человека-Паука, его придумали Стэн Ли и Стив Дитко ещё в 1964-м. Его настоящее имя — Сергей Кравинов. Им движет инстинкт поймать Паука, чтобы доказать, что он величайший охотник во всём мире. Крейвен обладает сверхъестественной силой, рефлексами и чутьём. Кроме того, в совершенстве владеет навыками охоты, рукопашного боя и холодным оружием.

    Картину поставил Джей Си Чендор, известный по драмам «Тройная граница» и «Самый жестокий год».

    Фильм запланирован на октябрь 2023-го.

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