Спин-офф «Человека-паука» про Крейвена-охотника получил рейтинг R

На фестивале CinemaCon, который стартовал в Лас-Вегасе, Sony представила первый отрывок из грядущего супергеройского боевика «Крейвен-охотник», который посвящён одному из противников Человека-паука. Отрывок представил Аарон Тейлор-Джонсон, исполнитель главной роли.
В отрывке Крейвен расправлялся с противниками при помощи когтей, и журналисты Variety отмечают, что на экране полно крови. Тейлор-Джонсон отметил, что этот фильм Marvel ощущается «приземлённым». «Мы знаем, что он дикий охотник, профессиональный убийца».
Также актёр подтвердил, что фильм получил «взрослый» рейтинг R — хотя ранее ни «Веном», ни «Морбиус» не выходили с таким рейтингом.
Крейвен Охотник — один из самых известных противников Человека-Паука, его придумали Стэн Ли и Стив Дитко ещё в 1964-м. Его настоящее имя — Сергей Кравинов. Им движет инстинкт поймать Паука, чтобы доказать, что он величайший охотник во всём мире. Крейвен обладает сверхъестественной силой, рефлексами и чутьём. Кроме того, в совершенстве владеет навыками охоты, рукопашного боя и холодным оружием.
Картину поставил Джей Си Чендор, известный по драмам «Тройная граница» и «Самый жестокий год».
Фильм запланирован на октябрь 2023-го.
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Александр Ремизов
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