Что показали в сценах после титров «Морбиуса»

В сети появились две сцены после титров «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли. На них, к слову, ранее жаловались некоторые критики в своих обзорах.

Кратко пересказываем, что показали сразу после финала картины.

Осторожно, спойлеры!

В первой сцене после титров появляется Эдриан Тумс в исполнении Майкла Китона — прямо в тюремной камере. В новостях не понимают, откуда он там взялся, поэтому его отпускают на волю. Судя по всему, суперзлодей прибыл из вселенной, в которой развернулся сюжет «Человека-паука: Возвращение домой».

Во второй Морбиус встречается со Стервятником, который обзавелся новым костюмом. Тот винит в своем перемещении Человека-паука и предлагает вампиру присоединиться к нему. Кажется, Эдриан собирает Зловещую шестерку, чтобы отомстить дружелюбному соседу.

Действие «Морбиуса», напомним, разворачивается во вселенной «Венома». Вот только пока непонятно, есть ли в ней Человек-паук. По слухам, им может оказаться Эндрю Гарфилд, о возвращении которого просят многие фанаты.