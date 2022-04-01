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    Что показали в сценах после титров «Морбиуса»

    1 апреля 2022
    01.04.2022
    8
    0 минут на чтение
    Что показали в сценах после

    В сети появились две сцены после титров «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли. На них, к слову, ранее жаловались некоторые критики в своих обзорах.

    Кратко пересказываем, что показали сразу после финала картины.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В первой сцене после титров появляется Эдриан Тумс в исполнении Майкла Китона — прямо в тюремной камере. В новостях не понимают, откуда он там взялся, поэтому его отпускают на волю. Судя по всему, суперзлодей прибыл из вселенной, в которой развернулся сюжет «Человека-паука: Возвращение домой».

    Во второй Морбиус встречается со Стервятником, который обзавелся новым костюмом. Тот винит в своем перемещении Человека-паука и предлагает вампиру присоединиться к нему. Кажется, Эдриан собирает Зловещую шестерку, чтобы отомстить дружелюбному соседу.

    Действие «Морбиуса», напомним, разворачивается во вселенной «Венома». Вот только пока непонятно, есть ли в ней Человек-паук. По слухам, им может оказаться Эндрю Гарфилд, о возвращении которого просят многие фанаты.

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