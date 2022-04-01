Что показали в сценах после титров «Морбиуса»

В сети появились две сцены после титров «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли. На них, к слову, ранее жаловались некоторые критики в своих обзорах.
Кратко пересказываем, что показали сразу после финала картины.
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Осторожно, спойлеры!
В первой сцене после титров появляется Эдриан Тумс в исполнении Майкла Китона — прямо в тюремной камере. В новостях не понимают, откуда он там взялся, поэтому его отпускают на волю. Судя по всему, суперзлодей прибыл из вселенной, в которой развернулся сюжет «Человека-паука: Возвращение домой».
Во второй Морбиус встречается со Стервятником, который обзавелся новым костюмом. Тот винит в своем перемещении Человека-паука и предлагает вампиру присоединиться к нему. Кажется, Эдриан собирает Зловещую шестерку, чтобы отомстить дружелюбному соседу.
Действие «Морбиуса», напомним, разворачивается во вселенной «Венома». Вот только пока непонятно, есть ли в ней Человек-паук. По слухам, им может оказаться Эндрю Гарфилд, о возвращении которого просят многие фанаты.
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