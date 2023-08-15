Стартовал предзаказ детективной комикс-игры про помощников Шерлока Холмса

На CrowdRepublic начался предзаказ детективной комикс-игры про помощников Шерлока Холмса. В ней от 1 до 4 участников берут на себя роли британских сыщиков и отправляются расследовать преступления.
«Шерлок Холмс: Агенты с Бейкер Стрит» представляет собой кооперативную комикс-игру с несколькими сюжетами и расследованиями (в набор входит четыре комикса и журнал расследований).
Вам предстоит «путешествовать» по Лондону, искать подсказки, разгадывать головоломки, расшифровывать различные ребусы. Азарт и радость от найденной улики обеспечены!
Кем играть?
- Лидер группы Уиггинс осваивает искусство дедукции под руководством самого Шерлока Холмса.
- Миртл умеет маскироваться так, что способна остаться незамеченной в любых обстоятельствах.
- Вики – эксперт в скалолазании и акробатике.
- Айк может нанести сокрушительный удар по британской преступности.
Особенности
- Легкое вхождение в комикс-игру.
- Подготовительный этап и изучение правил не займет более пяти минут.
- Играть можно абсолютно в любом месте: машина, дом, улица, самолет, поезд.
- Реиграбельность. Можно начать проходить игру заново, но уже принимать совсем иные решения, которые приведут игрока к новому развитию событий и другим интересным заданиям.
- Интересные персонажи со своими особенностями.
- Возможность «поразмять мозги» и проверить свою логику, внимательность и сообразительность.
Рассылка стартует в октябре.
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