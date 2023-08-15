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    Новости

    Стартовал предзаказ детективной комикс-игры про помощников Шерлока Холмса

    15 августа 2023
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    15.08.2023
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    Стартовал предзаказ детективной комикс-игры про помощников Шерлока Холмса

    На CrowdRepublic начался предзаказ детективной комикс-игры про помощников Шерлока Холмса. В ней от 1 до 4 участников берут на себя роли британских сыщиков и отправляются расследовать преступления.

    «Шерлок Холмс: Агенты с Бейкер Стрит» представляет собой кооперативную комикс-игру с несколькими сюжетами и расследованиями (в набор входит четыре комикса и журнал расследований).

    Вам предстоит «путешествовать» по Лондону, искать подсказки, разгадывать головоломки, расшифровывать различные ребусы. Азарт и радость от найденной улики обеспечены!

    Кем играть?

    • Лидер группы Уиггинс осваивает искусство дедукции под руководством самого Шерлока Холмса.
    • Миртл умеет маскироваться так, что способна остаться незамеченной в любых обстоятельствах.
    • Вики – эксперт в скалолазании и акробатике.
    • Айк может нанести сокрушительный удар по британской преступности.
    Стартовал предзаказ детективной комикс-игры про помощников Шерлока Холмса 1
    Особенности
    • Легкое вхождение в комикс-игру.
    • Подготовительный этап и изучение правил не займет более пяти минут.
    • Играть можно абсолютно в любом месте: машина, дом, улица, самолет, поезд.
    • Реиграбельность. Можно начать проходить игру заново, но уже принимать совсем иные решения, которые приведут игрока к новому развитию событий и другим интересным заданиям.
    • Интересные персонажи со своими особенностями.
    • Возможность «поразмять мозги» и проверить свою логику, внимательность и сообразительность.

    Рассылка стартует в октябре.

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