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    Стартовал предзаказ хоррор-комикса «Нечто убивает детей»

    3 октября 2022
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    03.10.2022
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    0 минут на чтение
    Стартовал предзаказ хоррор-комикса «Нечто убивает детей»

    На CrowdRepublic после нескольких переносов всё-таки открылся предзаказ хоррор-комикса «Нечто убивает детей» — свежего хита последних лет! Комикс будет выпускать «Альпака», которая ранее издала комиксы «Крипи», «Множество смертей Лейлы Старр», «Мэдмен» и другие.

    Когда в сонном городке посреди Америки начинают пропадать дети, кажется, что всё безнадёжно. Большинство детей исчезают навсегда, однако те немногие, кому удалось вернуться, рассказывают кошмарные истории об ужасающих существах, что обитают в тенях. Единственная, кто может остановить этих чудовищ, — это загадочная незнакомка, утверждающая, что видит то же, что и выжившие дети. Её зовут Эрика Бойня, она убивает чудовищ. Это всё, чем она занимается. И, поверьте, такое ремесло дорого ей обходится.

    Стартовал предзаказ хоррор-комикса «Нечто убивает детей» 1

    Что интересного?

    • Выдающаяся история, каждый выпуск привлекает внимание критиков.
    • В 2022-м получил Премию Айснера — главную награду в области комиксов.
    • Русскоязычные издание включает 15 выпусков в томике на 384 страницы.
    • На выбор — три варианта издания и слипкейс.

    Кампания будет идти месяц, отправку планируем начать ориентировочно в декабре. В рамках кампании можно добавить другие комиксы издательства: «Ядерная зима», упомянутую «Лейлу Старр» и серию RUS BD.

    А за разблокированные сверхцели участники получат коллекционные открытки.

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