Стартовал предзаказ хоррор-комикса «Нечто убивает детей»

На CrowdRepublic после нескольких переносов всё-таки открылся предзаказ хоррор-комикса «Нечто убивает детей» — свежего хита последних лет! Комикс будет выпускать «Альпака», которая ранее издала комиксы «Крипи», «Множество смертей Лейлы Старр», «Мэдмен» и другие.

Когда в сонном городке посреди Америки начинают пропадать дети, кажется, что всё безнадёжно. Большинство детей исчезают навсегда, однако те немногие, кому удалось вернуться, рассказывают кошмарные истории об ужасающих существах, что обитают в тенях. Единственная, кто может остановить этих чудовищ, — это загадочная незнакомка, утверждающая, что видит то же, что и выжившие дети. Её зовут Эрика Бойня, она убивает чудовищ. Это всё, чем она занимается. И, поверьте, такое ремесло дорого ей обходится.

Что интересного?

Выдающаяся история, каждый выпуск привлекает внимание критиков.

В 2022-м получил Премию Айснера — главную награду в области комиксов.

Русскоязычные издание включает 15 выпусков в томике на 384 страницы.

На выбор — три варианта издания и слипкейс.

Кампания будет идти месяц, отправку планируем начать ориентировочно в декабре. В рамках кампании можно добавить другие комиксы издательства: «Ядерная зима», упомянутую «Лейлу Старр» и серию RUS BD.

А за разблокированные сверхцели участники получат коллекционные открытки.