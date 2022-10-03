Стартовал предзаказ хоррор-комикса «Нечто убивает детей»

На CrowdRepublic после нескольких переносов всё-таки открылся предзаказ хоррор-комикса «Нечто убивает детей» — свежего хита последних лет! Комикс будет выпускать «Альпака», которая ранее издала комиксы «Крипи», «Множество смертей Лейлы Старр», «Мэдмен» и другие.
Когда в сонном городке посреди Америки начинают пропадать дети, кажется, что всё безнадёжно. Большинство детей исчезают навсегда, однако те немногие, кому удалось вернуться, рассказывают кошмарные истории об ужасающих существах, что обитают в тенях. Единственная, кто может остановить этих чудовищ, — это загадочная незнакомка, утверждающая, что видит то же, что и выжившие дети. Её зовут Эрика Бойня, она убивает чудовищ. Это всё, чем она занимается. И, поверьте, такое ремесло дорого ей обходится.
Что интересного?
- Выдающаяся история, каждый выпуск привлекает внимание критиков.
- В 2022-м получил Премию Айснера — главную награду в области комиксов.
- Русскоязычные издание включает 15 выпусков в томике на 384 страницы.
- На выбор — три варианта издания и слипкейс.
Кампания будет идти месяц, отправку планируем начать ориентировочно в декабре. В рамках кампании можно добавить другие комиксы издательства: «Ядерная зима», упомянутую «Лейлу Старр» и серию RUS BD.
А за разблокированные сверхцели участники получат коллекционные открытки.
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