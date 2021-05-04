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    Стартовал предзаказ майского «Мира фантастики» № 210

    4 мая 2021
    Кот-император
    04.05.2021
    837
    1 минута на чтение

    На сайте Hobby Games стартовал предзаказ майского номера «Мира фантастики» за 2021 год. Его можно приобрести по стандартной цене — 290 рублей. В продаже свежий выпуск должен появиться 14 мая. Полное содержание мы представим чуть позже.

    Мир фантастики №210 (май 2021) 6

     

    Классика русской литературы Михаила Булгакова, которому в этом году исполняется 130 лет, довольно часто называют фантастом — и не зря. В его творчестве действительно немало фантастики: тут и комичные «попаданцы» к Ивану Васильевичу (пьеса о которых изначально была социальной сатирой и антиутопией), и предтеча «Парка юрского периода». Что уж говорить о «Мастере и Маргарите», объединяющей множество жанров и идей! О непростой судьбе этих книг рассказывает материал Светланы Евсюковой. Кроме этой статьи, вас ждёт рассказ о такой же запутанной судьбе экранизаций Булгакова — тем более что новое экранное воплощение Воланда уже маячит на горизонте.

    «Мастера и Маргариту» так и не издали при жизни автора, а сам Булгаков переписывал текст до конца жизни — из-за этого до сих пор неясно, какой из множества дошедших до нас вариантов романа можно считать «режиссёрской версией». И, к сожалению, уже не узнать. Куда больше повезло Заку Снайдеру — его версия «Лиги справедливости», выпущенная по просьбам фанатов, смогла в полной мере раскрыть авторский замысел. О других знаменитых режиссёрских версиях, в том числе «Бегущего по лезвию» и «Метрополиса», читайте в «Видеодроме».

    Это далеко не все интересные материалы номера. В «Игровом клубе» мы рассказываем, как серия хоррор-видеоигр Resident Evil за четверть века достигла нынешних высот (леди Димитреску не даст соврать). Во «Вратах миров» мы отправимся в путешествие по библиотекам Плоского мира. После долгого перерыва возвращается раздел «Комиксы»: на его страницах мы расскажем богатую историю комикс-антологий. В регулярной рубрике «Космос» мы прогнозируем, когда же будет покорён Титан, спутник Сатурна. Ну а в разделе «Фан» вас ждёт галерея работ польского художника Грега Рутковского, который подарил иллюстрацию на обложку этого выпуска. И это не считая других материалов и 17 страниц рецензий на книжные новинки.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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