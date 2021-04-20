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    Команда «Серебряных коньков» снимет фильм про Воланда из «Мастера и Маргариты»

    20 апреля 2021
    Кот-император
    20.04.2021
    1464
    1 минута на чтение
    Команда «Серебряных коньков» снимет фильм про Воланда из «Мастера и Маргариты»

    Режиссёр Михаил Локшин, постановщик приключенческой драмы «Серебряные коньки», подыскал себе новый проект. Теперь он займётся «Воландом» — масштабной историей по мотивам «Мастера и Маргариты». Над сценарием Локшин работал вместе с Романом Кантором («Эпидемия», «Серебряные коньки»).

    Постер

    Команда «Серебряных коньков» снимет фильм про Воланда из «Мастера и Маргариты» 1

    Действие фильма развернётся в Москве 30-х годов. Известный писатель на взлёте карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный её любовью и поддержкой писатель берётся за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

    «Мастер и Маргарита» — один из амбициозных проектов нашей компании. Мы начали разрабатывать его с Николаем Лебедевым («Экипаж», «Легенда №17» — прим. МирФ), но, к большому сожалению, были вынуждены приостановить работу, так как не смогли полностью решить вопросы финансирования, а затем в планы вмешалась пандемия! У Коли уже началась работа над новым фильмом, и мы предложили стать режиссером картины Михаилу Локшину. Это будет новый взгляд на культовое произведение Михаила Булгакова.

    Рубен Дишдишян, продюсер «Воланда»

    Локшин отметил, что новый фильм создаётся «группой людей, которые с огромным уважением и любовью относятся к великому роману Булгакова».

    Съёмки должны начаться в июле, они продлятся до конца года. Сейчас идёт препродакшен. Премьера запланирована на конец 2022-го.

    Ранее мы уже писали про эту экранизацию романа — СМИ её даже называли «одним из самых дорогих проектов за последние годы».  Но итоговую цифру так и не озвучили.

    Стоит добавить, что и «Серебряные коньки», и «Эпидемию» Романа Кантора выкупил Netflix для своего бренда Originals.

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     Кот-император |  11.12.2019

    Он планирует заниматься экранизацией вместе с российскими продюсерами. Возможно, сам и снимет фильм.

    Булгаков вдохновляющий: музыка по мотивам «Мастера и Маргариты» 1

    Булгаков вдохновляющий: музыка по мотивам «Мастера и Маргариты»

     Рита Каруба |  15.05.2020

    Какое отражение нашли герои Булгакова в отечественной и зарубежной музыкальной культуре.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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