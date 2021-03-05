Стартовал предзаказ мартовского номера «Мира фантастики» №208

На сайте Hobby Games стартовал предзаказ мартовского номера «Мира фантастики» за 2021 год. Его можно приобрести по стандартной цене — 290 рублей.

В продаже свежий выпуск появится 12 марта.

Это был трудный год… И речь сейчас вовсе не о календарном годе, а о злосчастной пандемии. Ведь именно год назад, в марте 2020-го, весь мир стал следить за пугающими сообщениями из Китая. Поначалу никто не придал этому значения, ведь уже пугали нас и раньше всякими вирусами, и ничего, прошли мимо… Увы, всё оказалось намного сложнее. Пандемия затронула всех. В мартовском выпуске нашего журнала мы поговорим, как коронавирусная инфекция повлияла на мир и какого развития событий нам ждать в дальнейшем.

Впрочем, зацикливаться на одной лишь пандемии мы не будем. Так, в ожидании новой книги правил второй редакции ролевой игры Pathfinder обсудим мир Голариона и всё, что в нём происходит. Вспомним всемирно известно киноэпопею «Звёздный путь» в честь 90-летия Уильяма Шетнера, воплотившего на экране Джеймса Кирка. Юна Макгрегора, которому скоро исполнится 50 лет, тоже не обойдем стороной — вспомним его роли на большом экране и поговорим о самой знаменитой из них. Верно, об Оби-Ване Кеноби.

Также вас ждут интервью с художником Антоном Яковлевым, статья о создании современных трехмерных мультфильмов, предыстория мира Destiny, история гибели шаттла «Челленджер», обзоры книжных новинок и многое другое. А еще мы задались действительно важным вопросом: почему все-таки мурлыкают котики?

Сейчас редакция МФ работает на полной мощности — мы готовим следующий номер (его обложка вернёт старым читателям 2007 год), новый спецвыпуск о старых добрых видеоиграх и дополненную версию первого спецвыпуска про 100 лучших фантастических книг. Далее у нас в планах ремастер первого номера и седьмой спецвыпуск о советской фантастике. Над ним будет работать наш бывший главный редактор Лин Лобарёв.

Также вы можете купить февральский выпуск «Мира фантастики», в котором мы подвели итоги ушедшего года.