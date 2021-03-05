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    Новости

    Стартовал предзаказ мартовского номера «Мира фантастики» №208

    5 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    05.03.2021
    2225
    1 минута на чтение

    На сайте Hobby Games стартовал предзаказ мартовского номера «Мира фантастики» за 2021 год. Его можно приобрести по стандартной цене — 290 рублей.

    В продаже свежий выпуск появится 12 марта.

    Это был трудный год… И речь сейчас вовсе не о календарном годе, а о злосчастной пандемии. Ведь именно год назад, в марте 2020-го, весь мир стал следить за пугающими сообщениями из Китая. Поначалу никто не придал этому значения, ведь уже пугали нас и раньше всякими вирусами, и ничего, прошли мимо… Увы, всё оказалось намного сложнее. Пандемия затронула всех. В мартовском выпуске нашего журнала мы поговорим, как коронавирусная инфекция повлияла на мир и какого развития событий нам ждать в дальнейшем.

    Впрочем, зацикливаться на одной лишь пандемии мы не будем. Так, в ожидании новой книги правил второй редакции ролевой игры Pathfinder обсудим мир Голариона и всё, что в нём происходит. Вспомним всемирно известно киноэпопею «Звёздный путь» в честь 90-летия Уильяма Шетнера, воплотившего на экране Джеймса Кирка. Юна Макгрегора, которому скоро исполнится 50 лет, тоже не обойдем стороной — вспомним его роли на большом экране и поговорим о самой знаменитой из них. Верно, об Оби-Ване Кеноби.

    Также вас ждут интервью с художником Антоном Яковлевым, статья о создании современных трехмерных мультфильмов, предыстория мира Destiny, история гибели шаттла «Челленджер», обзоры книжных новинок и многое другое. А еще мы задались действительно важным вопросом: почему все-таки мурлыкают котики?

    Сейчас редакция МФ работает на полной мощности — мы готовим следующий номер (его обложка вернёт старым читателям 2007 год), новый спецвыпуск о старых добрых видеоиграх и дополненную версию первого спецвыпуска про 100 лучших фантастических книг. Далее у нас в планах ремастер первого номера и седьмой спецвыпуск о советской фантастике. Над ним будет работать наш бывший главный редактор Лин Лобарёв.

    Также вы можете купить февральский выпуск «Мира фантастики», в котором мы подвели итоги ушедшего года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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