Стартовал предзаказ масштабной настолки «Войны Чёрной розы»

На CrowdRepublic стартовал блиц-предзаказ хардкорной настольной игры «Войны Чёрной розы» про сражения магов.
1 сентября — пора в школу! Разрушение, некромантия, заговор, предсказание, преобразование, иллюзия — выбирайте свою школу магии, и в бой. Крушите всё вокруг: других игроков, призванных демонов, комнаты! В игре «Войны Чёрной розы» вы — могущественный чародей. Загадочная сущность Чёрной розы тоже может победить, так что соберитесь.
Предзаказ продлится до 21 сентября. Доставка начнётся конца сентября. Все пластиковые импортные компоненты уже у нас. В ближайшее время запускаем производство локализованных компонентов.
Вместе с игрой предлагаем несколько дополнений. Их тоже будем отправлять в сентябре:
- «Преисподняя» — сражения в аду с самим Люцифером.
- «Скрытые шипы» — два дополнительных мага.
- «Фамильяры» — милейшие, но очень грозные существа и комнаты для их призыва.
Цены:
- Планируемая розничная цена базовой игры — 11 990
- Цена на CrowdRepublic — 9590
Ещё доступен ПОЛНЫЙ ФАРШ. Это игра, все перечисленные выше дополнения и протекторы для них
- «Полный фарш» в розницу: 31 130
- «Полный фарш», если собирать на крауде вручную: 24 620
- «Полный фарш» лотом: 23 333 (всего 500 лотов)
Успевайте!
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