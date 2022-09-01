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    Новости

    Стартовал предзаказ масштабной настолки «Войны Чёрной розы»

    1 сентября 2022
    01.09.2022
    257
    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ масштабной настолки «Войны Чёрной розы»

    На CrowdRepublic стартовал блиц-предзаказ хардкорной настольной игры «Войны Чёрной розы» про сражения магов.

    1 сентября — пора в школу! Разрушение, некромантия, заговор, предсказание, преобразование, иллюзия — выбирайте свою школу магии, и в бой. Крушите всё вокруг: других игроков, призванных демонов, комнаты! В игре «Войны Чёрной розы» вы — могущественный чародей. Загадочная сущность Чёрной розы тоже может победить, так что соберитесь.

    Предзаказ продлится до 21 сентября. Доставка начнётся конца сентября. Все пластиковые импортные компоненты уже у нас. В ближайшее время запускаем производство локализованных компонентов.

    Вместе с игрой предлагаем несколько дополнений. Их тоже будем отправлять в сентябре:

    • «Преисподняя» — сражения в аду с самим Люцифером.
    • «Скрытые шипы» — два дополнительных мага.
    • «Фамильяры» — милейшие, но очень грозные существа и комнаты для их призыва.

    Цены:

    • Планируемая розничная цена базовой игры — 11 990
    • Цена на CrowdRepublic — 9590

    Ещё доступен ПОЛНЫЙ ФАРШ. Это игра, все перечисленные выше дополнения и протекторы для них

    • «Полный фарш» в розницу: 31 130
    • «Полный фарш», если собирать на крауде вручную: 24 620
    • «Полный фарш» лотом: 23 333 (всего 500 лотов)

    Успевайте!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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