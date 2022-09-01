Стартовал предзаказ масштабной настолки «Войны Чёрной розы»

На CrowdRepublic стартовал блиц-предзаказ хардкорной настольной игры «Войны Чёрной розы» про сражения магов.

1 сентября — пора в школу! Разрушение, некромантия, заговор, предсказание, преобразование, иллюзия — выбирайте свою школу магии, и в бой. Крушите всё вокруг: других игроков, призванных демонов, комнаты! В игре «Войны Чёрной розы» вы — могущественный чародей. Загадочная сущность Чёрной розы тоже может победить, так что соберитесь.

Предзаказ продлится до 21 сентября. Доставка начнётся конца сентября. Все пластиковые импортные компоненты уже у нас. В ближайшее время запускаем производство локализованных компонентов.

Вместе с игрой предлагаем несколько дополнений. Их тоже будем отправлять в сентябре:

«Преисподняя» — сражения в аду с самим Люцифером.

«Скрытые шипы» — два дополнительных мага.

«Фамильяры» — милейшие, но очень грозные существа и комнаты для их призыва.

Цены:

Планируемая розничная цена базовой игры — 11 990

Цена на CrowdRepublic — 9590

Ещё доступен ПОЛНЫЙ ФАРШ. Это игра, все перечисленные выше дополнения и протекторы для них

«Полный фарш» в розницу: 31 130

«Полный фарш», если собирать на крауде вручную: 24 620

«Полный фарш» лотом: 23 333 (всего 500 лотов)

Успевайте!