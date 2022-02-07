Стриминг Start поделился сценарием пилота «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал сценарий первого эпизода мистического сериала «Вампиры средней полосы» за авторством Алексея Акимова. Если вы когда-нибудь хотели немного заглянуть за кулисы сериального производства, то вот хороший пример.
В файле 49 страниц. Как это обычно бывает, акцент в основном на диалогах персонажей, описание сцен дано кратко. Можно выписать все шутки Святослава Вернидубовича.
START планирует и дальше публиковать пилоты своих проектов — рубрику хотят сделать ежемесячной.
Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел весной 2021-го, сериал быстро завоевал популярность у зрителей. К Новому году команда отсняла праздничный выпуск, сейчас в производстве находится второй сезон — пока без даты выхода, но ожидается в 2022-м. По итогам, мы назвали первый сезон лучшим русскоязычным сериалом года.
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