Лучшие российские фильмы и сериалы 2021 года: фантастика, мистика и сказки

Обычно мы не отделяем русское кино от мирового, но в 2021-м русское часто приятно удивляло. Его много и с интересом обсуждали в социальных сетях. Оно занимало вершины российских и западных онлайн-кинотеатров. В конце концов, про него не стыдно рассказать в любой компании! И это мы не говорим про фестивали, где российские проекты рвут и мечут! Итак, встречайте три сериала, три фильма и три мультфильма!

Сериалы

Вампиры средней полосы

♥ Российский сериал года

Со времён «Ночного дозора» мы мечтали о достойном сериале в жанре городского фэнтези, в котором российский антураж сочетался бы с историями о вампирах, магах и тайных договорах. И вот появились «Вампиры средней полосы» — комедийная драма, взявшая понемногу и от «Ночного дозора», и от сериала «Что мы делаем в тени», и от «Семейки Аддамс», и даже от «Ужасов нашего городка» (в первую очередь — блестящего Юрия Стоянова).

Сплав детективной истории и семейной саги заложил мощную основу. Но по-настоящему обрести самобытность сериалу помогли остроумные диалоги, декорации старенькой квартиры, метафоричный разговор о власть имущих и, конечно же, дорогие сердцу персонажи. От одного только взгляда и прибауток Святослава Вернидубовича веет вековой дедушкиной мудростью.

Новогодний спешл лишний раз показал, что сериал сумел стать народной фантастикой, которую мы заслужили. Неловкие семейные праздники, танцы вокруг ёлочки, Егор Летов на саундтреке и Максим Галкин как нестареющая звезда экрана. И впрямь — всё как у людей.

С нетерпением ждём продолжения.

— Александр Стрепетилов

О сериале Как «Вампиры средней полосы» продолжают традиции «Ночного дозора» Сериал успешно переносит клише городской мистики в российские реалии, при этом развивая семейную тему в духе «Аддамсов».

Пищеблок

В этом году вышло несколько сериалов, основанных на книгах российских писателей. «Пищеблок» — история о вампирах в советском пионерлагере, которая в экранном воплощении сильно отошла от первоисточника, романа Алексея Иванова. Из ностальгической страшилки с явным высказыванием на тему коммунизма «Пищеблок» превратился в модный хоррор про 1980-е на стероидах. Боуи, кричащие светофильтры и обнажённые тела прилагаются.

«Пищеблок» — тот случай, когда одни ругают сериал и хвалят книгу, а другие наоборот. В сериале полно анахронизмов, а речь персонажей даже не пытались стилизовать под советскую (более удачный пример в этом плане — прошлогодний «Перевал Дятлова»). С другой стороны, он правит сюжет первоисточника в тех моментах, где проседал оригинал — картонный главный злодей, излишне сахарная концовка.

Получившийся сериал отличается от всего, что в России выпускали в этом году. Да, лучшие вампиры в 2021-м однозначно живут в средней полосе, но и «Пищеблок» не комедия, коих предостаточно каждый год, а оригинальный хоррор с неплохой интригой и качественной картинкой.

— Денис Старостин

О сериале «Пищеблок»: отличия сериала и книги (обзор со спойлерами!) Появилась эротика, советская ностальгия сменилась неоновым лоском 80-х, изменились роли и образы героев и даже сложилась иная мораль…

Топи

«Топи» обсуждали едва ли не больше прочих российских сериалов — сработало имя автора сценария Дмитрия Глуховского и неоднозначность поднятых тем. В мистическом сериале о москвичах, попавших в ужасы замкадья, Глуховский рассуждает про столкновение двух Россий — вечной, почти мифологической, где темно и страшно и по лесам бродит таинственный Хозяин, и новой, прогрессивной, но с гнильцой.

На шоу сразу навесили ярлык русского «Твин Пикса», но в первую очередь это история о не самых лучших людях, попавших в дьявольскую западню и вынужденных пойти на ужасные вещи ради сомнительной выгоды. Что удивительно, сериалу с неплохой концепцией помешал как раз сценарий. «Топи» ругают за разное: одни — за глянцевость картинки и при этом стерильность и фальшивость, другие — наоборот, за излишнюю чернуху, традиционную для российского кино нищету и алкоголь.

Правда же лежит где-то посередине. «Топи» оказались интересными, но недостаточно магическими и мистическими и слишком шаблонно (но красиво и под замечательный саундтрек) подали типичную русскую хтонь. Как результат — следить за сюжетом и персонажами хочется меньше, чем обсуждать редкую для русской фантастики социальную подоплёку в сценарии.

— Денис Старостин

О сериале Очень странные места: каким получился сериал «Топи» Почему сравнения с «Твин Пиксом» на самом деле только вредят сериалу — и о какой «русской хтони» он заставляет задуматься.

Фильмы

Майор Гром: Чумной Доктор

♥ Российский фильм года

Экранизация комиксов Bubble о честном полицейском и народном мстителе в маске действительно стала важным кинособытием. Фильм активно смотрели на «Кинопоиске» и Netflix, сметали с прилавков доступные комиксы и до хрипоты спорили о политических подтекстах ленты, высказывая диаметрально противоположные мнения. Далёкие от гик-культуры люди тоже не остались в накладе: они получили стильный, энергичный фильм с хорошей актёрской игрой и приятными персонажами.

Но больше всех, пожалуй, выиграли жители Санкт-Петербурга: их родной город показали эдаким комиксовым Готэм-Сити, гротескным, контрастным и вневременным. После просмотра так и тянет прыгнуть в «Сапсан», чтобы самому оценить, что киношники выдумали, а что показали как есть. Ну и попробовать легендарную шаверму, разумеется!

— Евгений Пекло

Иччи

Не сказать что в прокат выходит мало отечественных хорроров. Другое дело, что большинство из них копирует популярные западные ужастики, если не сюжетную канву, так приёмы. И вот «Иччи» — самобытный якутский хоррор (якутское кино последние годы вообще в топе!), который начинается как социальная семейная драма. Она и сама по себе стартует не без интереса. Тут темы и межнациональной неприязни, и домашнего насилия, и конфликта поколений.

Но где-то со второй половины фильм становится дискомфортным хоррором, который умудряется пугать вовсе не скримерами, а ощущением безраздельной власти зла. Неведомая сила попросту играет с людьми: то похищает ребёнка, то заставляет блуждать в поле, то наводит морок, ведущий к парализующей сознание сцене смерти.

«Иччи» — выдающаяся работа, которая, несмотря на недостатки, сочетает массовое зрительское кино с глубоко авторскими переживаниями. Что и говорить — перед съёмками шаман провёл ночное камлание по всем правилам.

— Александр Стрепетилов

О фильме «Иччи»: якутский хоррор в духе Ари Астера Хотя фильм получился на стыке авторского и массового кино, большого внимания зрителей он не получил. И очень зря.

Пара из будущего

Сюжет «Пары из будущего» довольно предсказуем: если вам кажется, что вы уже знаете, чем всё кончится, вам не кажется. Здесь важен не финал, а найденное в пути понимание, что людей можно ценить такими, какие они есть. И что есть в жизни потери гораздо страшнее неудавшегося брака.

Но если сюжет строится по испытанным лекалам зарубежного кинематографа, то персонажи фильма самобытны и порождены исключительно отечественным кинопромом. Герои «Пары из будущего» обретают цельность, обнаруживая удивительный новый мир не вовне, а внутри себя.

Получилась камерная история двух эгоцентриков, подкреплённая удачными операторскими решениями и парой сильных эпизодов, вызывающих искренний эмоциональный отклик, который затмевает и неудобные вопросы, и все претензии к предсказуемой концовке.

— Рита Каруба

Мультфильмы

Огонёк-Огниво

♥ Российский мультфильм года

«Огонёк-Огниво» стал лебединой песней замечательной студии «Вверх». Над фильмом работали как профессионалы двухмерной анимации, так и интересные молодые художники и режиссёры, которые могут ещё не раз показать себя.

В России мало коммерческой рисованной анимации в кинотеатральном прокате. Студия «Вверх» пыталась затыкать эту нишу, и «Огонёк-Огниво» — однозначно лучшая работа студии: сказочная, очаровательная, не пытающаяся копировать успех диснеевских франшиз — в чём, например, можно обвинить «Сказ о Петре и Февронии». У «Огонька» есть своё лицо — узнаваемое и очаровательное. И хотя анимация порой лихорадочная и поспешная, а сюжет заметно подрезали для семейной аудитории, «Огонёк» обладает особенной прелестью и душевностью — даже с поправкой на некоторую наивность.

В отличие от попыток «Союзмультфильма» создать продукт, ориентированный на все категории зрителей, в «Огоньке» не чувствуется навязчивость и подобострастие. Его миролюбие искреннее, не пытающееся провоцировать зрителей на эмоции, чтобы потом конвертировать их в деньги. Денег фильм и не собрал… Трагедия для российской анимации.

— Марина Беляева

О фильме «Огонёк-Огниво»: российский мультфильм, приятный в своём несовершенстве Создатели явно перестарались с обилием сюжетных линий и персонажей — но эта вариация на тему сказки Андерсена обаятельна и заслуживает внимания.

Нос, или Заговор «не таких»

Позднесоветский долгострой, который оказалось реально воплотить лишь в 2020-м. Это глобальное обобщение мультфильмов Хржановского; одновременно «Стеклянная гармоника», «Дом, который построил Джек» и «Сентиментальное путешествие на Родину».

Фильм, объединяющий перекладку, классическую рисованную анимацию и игровое кино; фильм, рассказывающий об опере Шостаковича «Нос», о повести Гоголя «Нос», о культурном влиянии «Носа» — но в первую очередь всё-таки о репрессиях и скудоумии советской номенклатуры, в особенности Сталина. Связь с современностью вроде бы проклёвывается, но неявно; всё-таки это передача опыта лично Хржановского и множества других людей искусства, которых так или иначе коснулись репрессии. Но не в последнюю очередь «Нос» — авангардное озорство, поразительно передавшее юмор и ужас одной из самых анимационных опер на свете. Шостакович был бы рад.

— Марина Беляева

Ганзель, Гретель и Агентство Магии

Про этот мультфильм можно много сказать плохого, но не стоит. Студия Wizart Animation старательно пробивает дорогу для российской анимации в мировой прокат и делает это весьма успешно: кто бы что ни говорил, а «Снежную Королеву» на Западе по крайней мере узнают. А «Агентство Магии» достигло нового, прежде невиданного для Wizart уровня — верх в топе анимационного Netflix!

Характерно, что такой успех появился у работы, максимально далёкой от так называемого российского культурного кода: это абсолютно западный по духу и форме мультфильм. Нет ничего более универсального, чем стимпанк-фэнтези в антураже европейских сказок. «Агентство Магии» идёт ещё немного дальше и позволяет и мальчикам, и девочкам в равной степени отрываться в задорной местной Технократии. Помимо максимальной лояльности к разнополой зрительской аудитории, «Агентство Магии» может похвастать остроумными экшен-сценами и симпатичной китчевой сказочной эстетикой.

— Марина Беляева