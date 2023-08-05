Студия Ghibli выпустила коллекцию парфюма по своим мультфильмам

Студия Ghibli выпустила специальную коллекцию духов. Три аромата созданы совместно с парфюмерной компанией Fernanda, и каждый из них основан на знаковом мультфильме Ghibli.

«Ведьмина служба доставки» пахнет лекарственными травами и цветами, которые росли дома у семьи Кики. Запах «Ведьминой службы доставки» — с ноткам груши, жасмина и ландыша.

«Шёпот сердца» по одноимённому мультфильму 1995 года пахнет классическим чаем. В составе — чёрный чай, янтарь и фрукт юдзу.

«Ходячий замок» обладает ароматом лилий, роз и кедрового дерева — растений, которые росли в саду Хаула.