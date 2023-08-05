Студия Ghibli выпустила коллекцию парфюма по своим мультфильмам

Студия Ghibli выпустила специальную коллекцию духов. Три аромата созданы совместно с парфюмерной компанией Fernanda, и каждый из них основан на знаковом мультфильме Ghibli.
«Ведьмина служба доставки» пахнет лекарственными травами и цветами, которые росли дома у семьи Кики. Запах «Ведьминой службы доставки» — с ноткам груши, жасмина и ландыша.
«Шёпот сердца» по одноимённому мультфильму 1995 года пахнет классическим чаем. В составе — чёрный чай, янтарь и фрукт юдзу.
«Ходячий замок» обладает ароматом лилий, роз и кедрового дерева — растений, которые росли в саду Хаула.
Духи появились в продаже в Японии 29 июля. Стоимость составляет 2200 йен (≈1486 рублей).
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Редактор
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Александр Ремизов
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