Студия Paramount запустила в производство новый фильм по «Звёздному пути», события которого развернутся за несколько десятилетий до основной серии. Сценарий картины напишет Сет Грэм-Смит («Мрачные тени», «Гордость и предубеждение и зомби», «Лего Фильм: Бэтмен»), а в режиссёрское кресло сядет Тоби Хэйнс («Чёрное зеркало», «Андор»).

При этом четвёртый фильм, который должен поставить точку в истории версий персонажей, сыгранных Крисом Пайном, Карлом Урбаном, Закари Куинто, Зои Салданой и всеми остальными, по-прежнему находится в активной разработке.

Сроки выхода обеих картин не называются.