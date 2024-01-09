Свен Винке придумал первый акт для новой игры

Глава Larian Studios Свен Винке рассказал, что наконец-то определился, каким будет первый акт следующей игры студии.
По словам разработчика, он четыре месяца переписывал и отказывался от идей, а после вновь к ним возвращался.
Также Винке признался, что еще никому не показывал черновики. Поэтому он не уверен, что команде придутся по душе его задумки.
Возможно, они подумают, что вышло плохо. Тогда я убью эту тему, сяду в угол со своей собакой и буду делать вид, что ничего не произошло.
В заключение Свен подчеркнул, что новый проект будет «не тем, о чем вы думаете». И его анонс произойдет еще очень не скоро.
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