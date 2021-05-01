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    Новости

    Тайка Вайтити сыграет пирата Чёрную Бороду в сериале «Наш флаг означает смерть»

    1 мая 2021
    Кот-император
    01.05.2021
    1111
    1 минута на чтение
    Тайка Вайтити сыграет Чёрную Бороду в сериале «Наш флаг означает смерть»

    В сентябре прошлого года HBO Max заказал комедийный сериал о пиратах Our Flag Means Death («Наш флаг означает смерть»). Как сообщает Variety, роль Чёрной бороды в сериале исполнит Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо»). Он присоединится к Ризу Дэрби, с которым они уже вместе работали над «Реальными упырями» и «Полётом конкордов».

    Ранее было объявлено, что Тайка Вайтити будет исполнительным продюсером и поставит пилотную серию сериала. Вместе с Вайтити в роли продюсера выступит Гаррет Баш («Однажды ночью», «Чем мы заняты в тени») и Дэн Холстед («Искусство войны», «За гранью»), а сценарий напишет Дэвид Дженкинс («Земляне»).

    События сериала развернутся в начале XVIII века – сериал основан на приключениях Стеда Боннета (в исполнении Дэрби), реального исторического персонажа. Он был английским аристократом, который решил отказаться от привилегированной жизни и стать пиратом. Боннет купил корабль и, назвав его «Месть», отправился со своей командой путешествовать по Восточному побережью нынешних Соединенных Штатов. На «Мести» он захватывал и сжигал другие корабли. Ранее история Стеда Боннета была отражена в романе Тима Пауэрса «На странных берегах», а также в игре Assassin’s Creed IV: Black Flag.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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