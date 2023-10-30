Team Spirit показала ФАНТАСТИЧЕСКУЮ игру и выиграла The International 2023

Ночью 30 октября Team Spirit стала двухкратным чемпионом The International, разгромив Gaimin Gladiators со счетом 3:0.

Стоит отметить, что GG вела большую часть третьей карты, но TS удалось сделать невероятный камбэк.

Чемпионы получили 1,4 миллиона долларов, а общий призовой фонд турнира по Dota 2 составил 3,1 миллиона долларов.

За коллектив выступают россияне Ярослав «Miposhka» Найденов, Магомед «Collapse» Халилов и Денис «Larl» Сигитов, а также двое украинцев — Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков.

Ранее команда одержала победу в чемпионате мира в 2021 году, выиграв 18,2 миллиона долларов. Тогда сумма оказалась выше, так как был рекордный призовой фонд.

P.S. Не переживайте, эта новость — скорее исключение. Но мы просто не могли пройти мимо нее. К тому же Dota 2 по своей сути подходит под тематику нашего сайта. 🙂