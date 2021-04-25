Тейт и Вайолет появятся в спин-оффе «Американской истории»

Эван Питерс и Таисса Фармига вернутся к ролям Тейта и Вайолет из первого сезона «Американской истории ужасов» в спин-оффе сериала.

Спин-офф получил название «Американские страшилки». Съёмки начались в особняке Розенхайм, «Доме убийце», поэтому можно предположить, что события первого эпизода «Американских страшилок» будут связаны с первым сезоном оригинального сериала. Хронометраж премьерного эпизода составляет два часа, и, судя по тому, что в «Доме убийце» установлены праздничные декорации для съемок, сюжет затронет Хеллоуин.

Кроме возвращения Тейта и Вайолет подтверждено появление Человека в латексе, Инфантаты, медсестер, близнецов. К актёрскому составу присоединятся также Мэтт Бомер, Пэрис Джексон и Сиерра МакКормик.

Вероятно, премьера состоится осенью, но официальной даты пока нет.