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    Новости

    Тейт и Вайолет появятся в спин-оффе «Американской истории»

    25 апреля 2021
    Кот-император
    25.04.2021
    1080
    0 минут на чтение
    Тейт и Вайолет появятся в спин-оффе «Американской истории» 1

    Эван Питерс и Таисса Фармига вернутся к ролям Тейта и Вайолет из первого сезона «Американской истории ужасов» в спин-оффе сериала.

    Тейт и Вайолет появятся в спин-оффе «Американской истории»

    Спин-офф получил название «Американские страшилки». Съёмки начались в особняке Розенхайм, «Доме убийце», поэтому можно предположить, что события первого эпизода «Американских страшилок» будут связаны с первым сезоном оригинального сериала. Хронометраж премьерного эпизода составляет два часа, и, судя по тому, что в «Доме убийце» установлены праздничные декорации для съемок, сюжет затронет Хеллоуин.

    Тейт и Вайолет появятся в спин-оффе «Американской истории ужасов

    Кроме возвращения Тейта и Вайолет подтверждено появление Человека в латексе, Инфантаты, медсестер, близнецов. К актёрскому составу присоединятся также Мэтт Бомер, Пэрис Джексон и Сиерра МакКормик.

    Вероятно, премьера состоится осенью, но официальной даты пока нет.

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    Создатель «Американской истории ужасов» работает над спин-оффом

     Дмитрий Кинский |  11.05.2020

    Никаких подробностей о проекте пока нет.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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