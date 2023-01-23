The Last of Us: тизер третьего эпизода

Почти сразу после выхода второго эпизода The Last of Us HBO выпустила тизер третьего. В ролике показывают знакомство Джоэла и Элли с Биллом, персонажа Ника Оффермана.
Критики, посмотревшие третий эпизод ещё до премьеры, говорили, что он один из самых интригующих и эмоциональных. Называется он Long Long Time, а поставил его Питер Хоар («Корона», «Это грех»), продолжительность — ~80 минут.
Выйдет третья серия 30 января.
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Похоже, сериал растопит сердечки всем фанатам оригинальной игры (таких, как наш автор!), но вот к визуальной стороне есть вопросы.
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