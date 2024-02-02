Тим Бертон снимет ремейк «Атаки 50-футовой женщины»

Warner Bros. запустила в производство переосмысление «Атаки 50-футовой женщины» 1958 года выхода.

Причем за постановку будет отвечать режиссер «Битлджюса» Тим Бертон. А сценарий напишет Гиллиан Флинн, известная по «Острым предметам».

Напомним, в центре сюжета оригинального фильма была богатая наследница, которая после встречи с инопланетянином превратилась в гиганта, что еще больше усложнило ее отношения с развратным мужем.

У нового фильма пока нет даты выхода.