Тим Бертон снимет ремейк «Атаки 50-футовой женщины»

Warner Bros. запустила в производство переосмысление «Атаки 50-футовой женщины» 1958 года выхода.
Причем за постановку будет отвечать режиссер «Битлджюса» Тим Бертон. А сценарий напишет Гиллиан Флинн, известная по «Острым предметам».
Напомним, в центре сюжета оригинального фильма была богатая наследница, которая после встречи с инопланетянином превратилась в гиганта, что еще больше усложнило ее отношения с развратным мужем.
У нового фильма пока нет даты выхода.
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