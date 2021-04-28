Disney выпустил тизер короткометражки «22 против Земли». Её действие разворачивается во вселенной мультфильма «Душа» — до того момента, как Джо Гарднер попал в предсмертие.

В этой истории нам покажут, как мятежная Душа 22 сформировала целую банду из пяти маленьких душонок, которым наказала ни в коем случае не отправляться на Землю. И хотя мы уже знаем, что из этого ничего не выйдет, посмотреть на старания 22 можно хотя бы из-за её незаурядности.

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Короткометражка выйдет 30 апреля на Disney+.