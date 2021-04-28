Disney выпустил тизер короткометражки «22 против Земли». Её действие разворачивается во вселенной мультфильма «Душа» — до того момента, как Джо Гарднер попал в предсмертие.
В этой истории нам покажут, как мятежная Душа 22 сформировала целую банду из пяти маленьких душонок, которым наказала ни в коем случае не отправляться на Землю. И хотя мы уже знаем, что из этого ничего не выйдет, посмотреть на старания 22 можно хотя бы из-за её незаурядности.
Постер
Короткометражка выйдет 30 апреля на Disney+.
Читайте также
Почему «Душа» — лучший мультфильм Pixar за последние годы
Илья Глазков | 01.02.2021
«Душа» — не просто один из лучших мультфильмов года, но и необычный творческий эксперимент. Разбираем, как Pixar нарушает свои собственные правила.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.