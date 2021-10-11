«Только не в мою смену» — трейлер четвертого сезона «Звездного пути: Дискавери»

В рамках выставки Comic-Con в Нью-Йорке авторы «Звездного пути: Дискавери» поделились полноценным трейлером четвертого сезона.
На этот раз Майкл Бернем оказывается в капитанском кресле «USS Дискавери». Вместе с этим герои сталкиваются с неизвестной аномалией, угрожающей всей галактике.
К актерскому составу присоединились режиссер Дэвид Кроненберг, Одед Фер («Мумия») и стендап-комик Тиг Нотаро.
Премьера состоится 18 ноября в онлайн-кинотеатре Paramount+.
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