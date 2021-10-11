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    Новости

    «Только не в мою смену» — трейлер четвертого сезона «Звездного пути: Дискавери»

    11 октября 2021
    11.10.2021
    1298
    0 минут на чтение
    «Только не в мою смену» — трейлер четвертого сезона «Звездного пути: Дискавери»

    В рамках выставки Comic-Con в Нью-Йорке авторы «Звездного пути: Дискавери» поделились полноценным трейлером четвертого сезона.

    На этот раз Майкл Бернем оказывается в капитанском кресле «USS Дискавери». Вместе с этим герои сталкиваются с неизвестной аномалией, угрожающей всей галактике.

    К актерскому составу присоединились режиссер Дэвид Кроненберг, Одед Фер («Мумия») и стендап-комик Тиг Нотаро.

    Премьера состоится 18 ноября в онлайн-кинотеатре Paramount+.

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