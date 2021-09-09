«У нас осталось три дня» — трейлер второго сезона «Пикара»

Amazon опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Звездного пути: Пикар» с Патриком Стюартом в главной роли.
На этот раз по сюжету Жан-Люк Пикар столкнется с угрозой самому времени и повстречает старого знакомого — инопланетянина Кью в исполнении Джона де Лэнси.
Продюсером выступает Алекс Куртцман, который сейчас работает над еще двумя совершенно новыми проектами по «Звездному пути».
Сериал «Пикар» вернется на экраны в феврале 2022 года — точная дата пока не сообщается.
Читайте также
«Мы не сможем спасти будущее»: тизер второго сезона «Пикара»
Кот-император | 17.06.2021
Paramount планирует выпустить второй сезон в 2022-м.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Человек-муравей и методы рационального мышленияОсновано на неснятом сценарии Эдгара Райта (как мы его себе представляем).
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.