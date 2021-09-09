«У нас осталось три дня» — трейлер второго сезона «Пикара»

Amazon опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Звездного пути: Пикар» с Патриком Стюартом в главной роли.

На этот раз по сюжету Жан-Люк Пикар столкнется с угрозой самому времени и повстречает старого знакомого — инопланетянина Кью в исполнении Джона де Лэнси.

Продюсером выступает Алекс Куртцман, который сейчас работает над еще двумя совершенно новыми проектами по «Звездному пути».

Сериал «Пикар» вернется на экраны в феврале 2022 года — точная дата пока не сообщается.